El 10 de agosto, una mujer regresó a su casa tras una reunión sin imaginar que sería la noche en la que enfrentaría la peor cara de la violencia de género. La convivencia con su pareja se tornó un infierno en cuestión de minutos.

Los primeros golpes resonaron con furia tan pronto cerraron la puerta. Él, transformado en verdugo, comenzó a golpearla sin piedad en la cabeza, brazos y piernas.

Cada impacto parecía una sentencia, un intento brutal de borrar su vida. Podés escuchar el episodio completo en Spotify y en YouTube.

Con voz estridente por el enojo, él amenazó: "Hija de p…, te voy a matar y a enterrar en el patio con esta pala".

La pala, convertida en símbolo macabro de la amenaza, fue sostenida en sus manos con la intención de sepultar sus gritos y su cuerpo.

Esa noche, la mujer luchó por su vida. Intentó escapar cerca de las 10 hs de la mañana pero él la arrastró de regreso para evitar que se fuera. Las uñas rotas y la sangre corrían mientras la chica pedía ayuda de manera desesperada. .

Fue un vecino quien escuchó los gritos desgarradores y enseguida marcó al 101, la línea de emergencias policiales.

“¡Están matando a una mujer!”, gritó con urgencia. Esa llamada decisiva cambió el curso de los acontecimientos.

La Policía de Puerto Madryn llegó - rápidamente - al lugar y encontró a la víctima inconsciente, con lesiones graves en todo su cuerpo. En las horas siguientes, le detectaron hematomas internos en el cerebro mediante tomografías y exámenes médicos.

La fiscal Ivana Berazategui tomó el caso con la seriedad que merece. Imputó a Claudio Ezequiel Siciliano, de 42 años, por tentativa de femicidio y pidió la prisión preventiva que fue dictada por el juez Horacio Yangüela.

En la audiencia, se detalló cómo el agresor impidió que su pareja abandonara la casa, la golpeó ferozmente y la amenazó de muerte con la pala como instrumento de terror. La víctima resistió hasta casi perder la vida y ahora se recupera de las lesiones.

El Código Penal argentino establece que el femicidio consumado conlleva prisión perpetua pero - en el caso de tentativa - la pena oscila entre los 10 a 15 años de condena.

Este episodio no es aislado. Cada año, cientos de mujeres sufren agresiones similares y no tienen quién las escuche o las ayude a tiempo.

Denunciar puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

El agresor permanece detenido y a la espera de juicio mientras la víctima continúa su recuperación física y emocional. El camino hacia la justicia será largo pero necesario para que este caso sirva de ejemplo.

El testimonio de quienes vivieron de cerca los hechos y la investigación judicial confirman el horror vivido esa noche. Pero también la esperanza que encendió un vecino al no ser indiferente.

En estos casos, todo está permitido. Escuchar, intervenir, proteger. Cada caso guarda una historia de lucha y resistencia que merece ser visibilizada y atendida con urgencia.

Las mujeres en todo el país continúan denunciando y pidiendo justicia. Pero también piden que la violencia no sea sólo un titular de noticias sino un problema urgente a resolver.

El final provisional es que esta mujer sigue viva gracias al llamado y la intervención oportuna. Pero para miles, la lucha recién comienza.

Y para la sociedad: no mirar para otro lado porque - en una próxima oportunidad - la tragedia puede ocurrir sin testigos. O guardar silencio ante una atrocidad te puede convertir en un cómplice que va a llevar una mochila que va a pesar mucho más con el paso del tiempo.