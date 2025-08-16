El caso que todavía conmociona a Comodoro Rivadavia continúa su curso judicial con la confirmación de la prisión preventiva para Enrique Silva, acusado del homicidio agravado de Emiliano Figueroa, conocido como "Carita de Bebé".

La justicia rechazó el pedido de arresto domiciliario con tobillera electrónica y reafirmó la decisión para que Silva permanezca detenido hasta diciembre a la espera del ‘juicio por jurados’. Escuchá el episodio completo en Spotify y YouTube.

Emiliano Figueroa, de 26 años, era un delincuente conocido - popularmente - como "Carita de Bebé" debido a características particulares en su rostro.

Su perfil delictivo incluía múltiples causas penales que abarcaban hurtos, robos y delitos agravados y varios ingresos a la comisaría en los días previos a su muerte.

El domingo 3 de agosto de 2024 a las 17 hs, Figueroa fue baleado en el abdomen en el barrio San Cayetano.

Fue auxiliado por la Policía del Chubut en el lugar y trasladado al Hospital Regional donde falleció tras agonizar durante tres días.

Durante su internación y en un instante de lucidez, se negó a revelar las características del ataque ni tampoco a colaborar con los investigadores sobre las circunstancias del ataque.

La Policía del Chubut y el Ministerio Público Fiscal investigan si el ataque fue un ajuste de cuentas o producto de alguna pelea.

Hasta ahora no se han esclarecido los motivos del homicidio pero el entorno inmediato y el relevamiento de cámaras son importantes para profundizar la investigación.

A los diez días del hecho, Enrique Silva se entregó en una dependencia policial donde fue detenido e imputado por el homicidio agravado con uso de arma de fuego.

Fue identificado como el presunto autor material y está bajo prisión preventiva desde su detención.

La defensa solicitó la morigeración de esa medida pero la Fiscalía y la jueza penal Daniela Arcuri sostuvieron que la gravedad del delito y el riesgo procesal ameritan mantenerlo en prisión.

Silva cuenta con antecedentes penales y llegó a estar prófugo durante diez días en esta causa lo que reforzó la sospecha de peligro de fuga.

Además, existen dudas sobre la veracidad de los informes sociales presentados por la defensa para justificar el arresto domiciliario.

La jueza Arcuri expuso que, pese a existir informes sociales favorables y un domicilio aparentemente apto, la contención que se ofrece no garantiza neutralizar los riesgos procesales por lo que mantuvo la prisión preventiva hasta el 9 de diciembre de 2025.

La defensa solicitó una segunda revisión ante un tribunal compuesto por los jueces Lilian Borquez y Alejandro Soñis.

Sin embargo, siguiendo la postura de la Fiscalía, el tribunal de revisión también rechazó el pedido de morigeración y dejó firme la prisión preventiva de Silva hasta la celebración del juicio por jurados.

Esta instancia representa un paso fundamental en la causa debido a que la ley prevé que los crímenes graves sean juzgados por un jurado popular. El proceso busca determinar de manera pública y participativa la responsabilidad penal de Enrique Silva en el asesinato.

La figura de "Carita de Bebé" es conocida en Comodoro Rivadavia por su historial como delincuente que - durante años - generó temor en los vecinos pero también profundo dolor para su madre y sus familiares directos por el trágico desenlace.

De hecho - semanas antes del homicidio - fue detenido semanas antes del homicidio por intentos de robo y estuvo involucrado en sucesos violentos que derivaron en varias detenciones.

La crónica del homicidio revela que Figueroa fue baleado cerca de las 16 horas mientras - aparentemente - iba a comprar. Su primo informó que regresó herido lo que motivó una rápida intervención policial y el posterior traslado médico.

El proceso judicial subraya un punto importante sobre la peligrosidad de dejar a un acusado con antecedentes y riesgo de fuga en medidas más flexibles, en este caso, el arresto domiciliario.

El interés en avanzar hacia un juicio por jurados coincide con la búsqueda de transparencia y justicia en un caso sensible.

Se espera que en la audiencia preliminar y durante el juicio por jurados, tanto la fiscalía como la defensa presenten pruebas, testimonios y argumentos que permitan establecer la verdad sobre el homicidio de Emiliano "Carita de Bebé" Figueroa con la participación activa de ciudadanos elegidos para juzgar.

Hasta el momento, la prisión preventiva se mantendrá firme y el desarrollo del proceso que intentará dar respuesta a un hecho que mezcló violencia, crimen y venganza en una comunidad impactada que reconoce la complejidad de la situación.