El proceso judicial por la muerte de Arturo Walter Pardo, ocurrido el 16 de septiembre de 2024 en el barrio Alborada de Trevelin, avanza con paso firme hacia un juicio por jurados. En esta instancia crucial, será un tribunal popular el que deberá determinar la responsabilidad del único acusado en un caso que presente, desde su origen, miradas diametralmente opuestas. La Fiscalía lo acusa de homicidio con exceso en la legítima defensa; la querella sostiene que se trató de un homicidio simple; y la defensa, por su parte, plantea que no existió delito alguno.

La madrugada de la tragedia comenzó con una fuerte discusión familiar que escaló hasta un desenlace fatal. Según consta en el relato oficial, la víctima, Arturo Pardo, discutió primero con su hermana y, en un momento de furia, intentó agredirla con un palo. Fue entonces cuando intervino el imputado, esposo de la mujer. En medio del forcejeo, recibió un golpe en la cabeza, extrajo un cuchillo y le asestó una puñalada mortal en el tórax a su cuñado.

Para el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Rafaella Riccono y la funcionaria Gabriela Balbuena, el hecho se califica como un homicidio cometido con exceso en la legítima defensa . Su argumento se basa en que el imputado actuó para protegerse a sí mismo ya su pareja de una agresión ilegítima, pero hizo un uso desproporcionado del medio empleado al utilizar un arma blanca que le provocó la muerte a Pardo.

En la vereda de enfrente se posiciona la querella, que representa a la familia de la víctima. Su postura es inflexible y solicita que el caso se juzgue como homicidio simple . Buscan que el jurado popular analice la intención y las circunstancias del hecho para concluir que hubo una clara voluntad de matar.

En contraposición, la defensa del imputado, ejercida por Daniel Sandoval, sostiene la teoría de la legítima defensa no punible . Se opuso firmemente a la medida de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía en las primeras etapas, proponiendo un domicilio alternativo para evitar el contacto con los testigos. Su estrategia demostrará que su defendido actuó bajo una amenaza real buscar e inminente y que su reacción fue la única posible para proteger la vida de su familia.

Durante la audiencia preliminar, el juez José Luis Ennis admitió múltiples pruebas que serán el eje del debate: actas policiales del procedimiento inicial, informes médicos detallados, pericias forenses sobre el arma y la herida, entrevistas a testigos presenciales y las propias declaraciones del acusado. Entre ellas, emergen testimonios que ofrecen versiones contradictorias sobre la dinámica de los hechos, un punto que el jurado deberá desentrañar con suma atención.

Inicialmente, el juez Ennis concedió la prisión preventiva para el acusado por un mes, al considerar que concurrirían motivos suficientes por la gravedad del episodio y la necesidad de preservar la investigación sin interferencias. Sin embargo, cumplido ese plazo, se le otorgó la libertad ambulatoria, aunque sujeta a una serie de restricciones estrictas.

El hecho tuvo lugar en un domicilio del barrio Alborada y fue el resultado de una secuencia violenta que se desató en un contexto de conflicto intrafamiliar. La puñalada, según reveló el informe forense, alcanzó órganos vitales y provocó la muerte de Arturo Pardo por un shock hipovolémico a los pocos minutos.

De cara al juicio, desde la Justicia se trabaja en la búsqueda de acuerdos probatorios que permitan simplificar el debate y disminuir la cantidad de testigos, centrando la atención en los puntos de mayor controversia. Aun así, las profundas diferencias en las versiones de cada parte redoblan la expectativa sobre la resolución de este apasionante caso.

El juicio por jurados es una modalidad reservada para delitos graves, donde la ley exige que sea un tribunal ciudadano quien decida sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, basándose exclusivamente en las evidencias y declaraciones presentadas durante el debate. El rol de estas doce personas será crucial para desentrañar las contradicciones y definir el futuro del imputado.

A medida que la fecha del juicio se acerca, crece la expectativa en la comunidad de Trevelin, que sigue de cerca un caso que exponen las tensiones sociales y familiares que pueden latir detrás de una tragedia que estremeció la tranquilidad del barrio Alborada.

Los ojos de la provincia estarán puestos en lo que resuelva este jurado popular. Su decisión no solo sellará el destino del acusado, sino que también puede convertirse en una bisagra, un precedente que sirva como referencia para futuros casos similares en los que la delgada línea entre la protección y el exceso de violencia vuelva a ser puesta a prueba. El veredicto que surja de la deliberación de doce ciudadanos será, en definitiva, un espejo de la percepción social sobre la justicia en Chubut.