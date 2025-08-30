Conmoción en Senguer: irrumpió en una casa y amenazó con “cag… a tiros” a todos

Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Con experiencia en medios, comunicación comunitaria e institucional, y en proyectos sobre la Cuestión Malvinas. Desde 2020 integra ADNSUR como corresponsal en Rawson.

El 19 de diciembre de 2024, alrededor de las 20:30 horas, un incidente grave sacudió la tranquilidad de Alto Río Senguer. Antonio Eduardo Calfín, de 60 años, irrumpió en un domicilio particular y lanzó amenazas de muerte cargadas de violencia y miedo.

La situación fue descrita por la denunciante con palabras estremecedoras. Calfín, según consta en la denuncia y en el escrito de apertura de la Fiscalía de Sarmiento, expresó textualmente: “Vos sabés muy bien de lo que soy capaz y los voy a cag… a tiros a quien sea. Tengo los huevos bien puestos y los voy a hacer cag… a tus hermanos y al agrandadito”, refiriéndose al hijo de la mujer afectada.

Estas palabras no quedaron en simples insultos. La denunciante sabía que el imputado contaba con un arma de fuego, lo que generó un temor real para ella y su familia. La amenaza tomó carácter grave y determinante.

A raíz de esto y, tras la denuncia, la policía actuó rápidamente. Al día siguiente del hecho se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda, donde se encontró un arma de fuego tipo pistola automática, calibre .22 largo, aunque sin municiones.

Esta pistola terminó siendo una pieza crucial en la investigación, ya que se confirmó que el sujeto no contaba con ningún tipo de autorización legal para su tenencia.

Durante el inicio del acto judicial, el funcionario Alexis Ubilla dio a conocer ante el juez la descripción completa de los hechos, tal como consta en el escrito de apertura. Explicó, detalladamente, los indicios y las evidencias que sustentan los cargos contra el agresor.

Los delitos por los que se lo investiga son “amenazas simples” y “tenencia de arma de fuego sin autorización legal”, ambos en calidad de autor según las calificaciones legales provisorias seleccionadas por la Fiscalía.

En tanto, la defensora pública a cargo, Rosa Sánchez, manifestó que no presentaría objeciones respecto a las acusaciones formuladas.

Sin embargo, el juez Ariel Quiroga resolvió autorizar la investigación penal preparatoria para que avance el proceso judicial contra Antonio Calfín en los términos solicitados por la fiscalía, lo que implica que el caso se encuentra —formalmente— en etapa de investigación.

Este hecho generó preocupación en la comunidad de Alto Río Senguer por la gravedad de las amenazas y también por la presencia de armas ilegales que, en este caso, orillaron un desenlace trágico.

El contexto exacto que llevó a Calfín a amenazar con tal violencia todavía no se ha aclarado con todos los elementos probatorios. El impacto en la familia fue profundo, con consecuencias emocionales que los acompañarán durante bastante tiempo.

Que un arma ilegal haya estado en manos de alguien capaz de expresar —abiertamente— la intención de usarla para causar daño renueva el debate sobre el control, la tenencia y la prohibición de armas de fuego.

La propuesta de la defensora respecto a la intervención de la Oficina de Solución Alternativa de Conflictos, que plantea una vía menos convencional para resolver casos de violencia doméstica o de amenazas, también agrega aspectos novedosos que, acorde con la gravedad de este hecho, parecen insuficientes.

Sin embargo, la Fiscalía y el Poder Judicial parecen decididos a llevar adelante la investigación para esclarecer el caso y, eventualmente, definir responsabilidades en un juicio.

Por ahora, la frase inquietante de Antonio Calfín —“los voy a cagar a tiros a quien sea”— sigue dando la pauta de una tremenda circunstancia que conmocionó a Alto Río Senguer, al tiempo que pone en evidencia la urgente necesidad de controlar el uso indebido de armas y garantizar la seguridad de las personas antes de que se precipite una tragedia que haya que lamentar.