Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Con experiencia en medios, comunicación comunitaria e institucional, y en proyectos sobre la Cuestión Malvinas. Desde 2020 integra ADNSUR como corresponsal en Rawson.

En la madrugada del 3 de octubre de 1995, el camión blindado Mercedes Benz 608 - propiedad del Banco del Chubut - partió de Rawson con una importante carga de dinero rumbo a Esquel.

A bordo, viajaban los choferes Jesús Pugh y Luis Toledo, acompañados por dos integrantes del recién creado Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), Humberto Bulacios y Sergio Aguerre. Podés escuchar el episodio completo en Spotify y YouTube.

Cuando el transporte se acercaba a solo 10 kilómetros del paraje Las Chapas, un Renault Alice apareció a gran velocidad y bloqueó el paso del camión.

De ese vehículo descendieron tres delincuentes armados hasta los dientes: Julián 'conejo' Molinari, Juan 'turco' Muraccioli y Juan Ramón Pereyra.

El grupo comenzó a disparar sin piedad contra el blindado con fusiles FAL, escopetas Itaka y pistolas semiautomáticas, apuntando al parabrisas y a las antenas de comunicación del vehículo en un acto de criminalidad bestial.

Noche de una traición mortal en Esquel: "Miguel no sólo le quitó la vida a mi hijo, le robó hasta la dignidad"

En ese intenso fuego cruzado, la vida de los dos policías y los choferes pendía de un hilo. El desenlace trágico parecía inevitable.

Durante el durísimo enfrentamiento, Juan Muraccioli recibió un disparo mortal en el pecho, Julián Molinari fue herido en la cadera y Juan Ramón Pereyra en el hombro.

Dispuestos a todo, los ladrones intentaron huir pero la rápida respuesta de Bulacios y Aguerre frustró el asalto.

Muracioli, conocido por su trayectoria delictiva que incluía el robo de 400 kilos de oro en Ezeiza en 1961 y varios asaltos a bancos en Buenos Aires dejó su marca final en este encuentro.

Viajó por amor y vivió una pesadilla: estuvo secuestrada, drogada y golpeada por su cita de Tinder

Molinari, con más de 40 causas penales, había estado involucrado incluso en tráfico de drogas y había cumplido condena por matar a un policía.

Heridos y rodeados, los atacantes escaparon hacia un punto de apoyo donde una mujer los esperaba con dos vehículos. Abandonaron el Renault Alice en llamas y dejaron el cuerpo de Muracioli para fugarse aún con heridas.

Tres meses después, la justicia condenó a los implicados a penas de hasta siete años incluyendo a la pareja de Molinari quien recibió seis años por encubrimiento. La causa sumó condenas para otros cómplices señalados como partícipes necesarios.

Despiadados: El violento crimen de un jubilado en pleno centro de Trelew y cómo un laxante ayudó en la causa

En octubre de 2022, la jefatura de Policía les realizó un homenaje a Bulacios y Aguerre cuando se acercaba la fecha conmemorativa.

Este homenaje formó parte de las jornadas de capacitación sobre el traslado de caudales donde se reconoció la importancia de capitalizar las experiencias para mejorar protocolos y procedimientos especiales.

La actualidad del delito organizado, con el apoyo de tecnología y nuevas modalidades, exige a las fuerzas de seguridad mantener una formación continua tanto en aspectos operativos como en la salud física y psicológica para el personal.

Homicidio de “Carita de Bebé”: confirman prisión preventiva y juicio por jurados en Chubut

Las Chapas demostró, de manera brutal e innegable, la capacidad operativa del GEOP. Fue el ‘bautismo de fuego’ que los consolidó como una unidad de élite.

Ante un enemigo despiadado y profesional, no retrocedieron. Su respuesta fue contundente, efectiva y heroica.

Hace 30 años, cuatro hombres enfrentaron al infierno, parecía el final pero los policías actuaron con con sangre fría, capacidad y profesionalismo para lograr – como se dice en el campo- que la ‘taba’ gire una vuelta a su favor.

Desde todo punto de vista, fue una intervención decisiva y ejemplar porque se la recuerda con emoción y orgullo a pesar del paso del tiempo. Y lo más importante es que el esfuerzo valió la pena porque se convirtió en un caso de estudio para prevenir cualquier hecho similar.