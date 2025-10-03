Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Con experiencia en medios, comunicación comunitaria e institucional, y en proyectos sobre la Cuestión Malvinas. Desde 2020 integra ADNSUR como corresponsal en Rawson.

El enfrentamiento a tiros en Las Chapas, ocurrido hace 30 años, marcó el ‘bautismo de fuego’ del GEOP en Chubut y es uno de los episodios más dramáticos en la historia de la Policía provincial.

No se convirtió en una tragedia por cuestión de detalles y, fundamentalmente, por la valiente y precisa reacción de los efectivos atacados.

En diálogo con ADNSUR, Humberto Bulacios, exintegrante del GEOP, relató con detalle la tensión, el peligro y la valentía que protagonizó junto a su compañero Sergio Aguerre durante aquel mediodía del que hoy se cumplen tres décadas.

Fue el viernes 3 de octubre de 1995 cuando el recién creado Grupo Especial de Operaciones Policiales de la Policía del Chubut (GEOP) enfrentó un ataque salvaje y despiadado en un lugar inesperado como el paraje ‘Las Chapas’ situado sobre la Ruta 25 en dirección a Esquel. En ese hecho vibrante, Sergio Aguerre y Humberto Bulacios actuaron unidos como un ‘puño de hierro‘.

El camión blindado, que debía transportar dinero del Banco del Chubut, había sido asignado de manera casi improvisada para una misión en la que, paradójicamente, se trasladaba una cantidad de efectivo considerablemente menor a la habitual.

Sin embargo, la banda delictiva ya estaba al acecho con armas de grueso calibre y vehículos preparados para interceptar el transporte sin saber que su objetivo estaba lejos de ser millonario.

EL ATAQUE INFERNAL MINUTO A MINUTO

“Ese camión blindado lo traen desde Buenos Aires a Rawson pero iba a ser destinado a Comodoro Rivadavia. Previamente, lo tenían que equipar en con las antenas de comunicación”, recordó Bulacios.

“La tarde anterior, me llaman al taller para indicarles cómo tenían que colocarse los encastres de las armas. Todavía le faltaba el equipo de radio”, precisó.

“Cuando a nosotros nos convocan al Banco, nos dicen que teníamos un viaje a Esquel. Toledo nos propone estrenar el camión nuevo para empezar a conocer el funcionamiento y probarlo en un viaje largo. Sólo llevábamos el 10% del monto de dinero habitual en ese viaje”, reveló.

A continuación, relató “salimos de Rawson el 3 de octubre de 1995 a las 10 hs. AM, pasamos por Dolavon donde paramos en la estación de servicio para comprar algo para comer y tomar. Estábamos en la zona de ‘Las Chapas’ cerca del mediodía”.

“Antes de llegar, estábamos en una recta porque todavía no se había hecho el asfalto. Había un corte y un desvío. Íbamos por ese lugar donde hay una entrada a una cantera. Ahí había un auto escondido. Había otro vehículo cerca de la estación de servicio donde tenían comunicación entre ellos con ‘handys’”, detalló.

“Ellos nos vieron pasar y salieron detrás nuestro pero nosotros no los habíamos visto porque estábamos en un camión cerrado. Un chofer observa el auto Renault Alice que tenía una patente de Buenos Aires que venía a toda velocidad pero dice ‘dejalo pasar nomás’. Pero ni bien lo pasó, tiró el freno de mano y se atravesó en el camino”, describió el ex miembro del GEOP.

“El primero en bajar fue Pereyra que manejaba y tenía un FAL. También, se abrieron las dos puertas traseras y descendieron las otras personas. Muraccioli sacó una escopeta recortada con la que le voló las antenas al blindado y ‘Conejo’ Molinari le disparó a una mirilla con un arma 9 mm.”, aseguró.

“Muraccioli empezó a golpear ‘abran la puerta, h… de p…, abran la puerta’. Nosotros le dijimos a los choferes que se tiren al piso. Tratamos que los delincuentes no nos vean y comenzamos a organizarnos con Aguerre para el enfrentamiento”, afirmó.

“Desde ese momento, tuvimos en claro que querían matarnos a todos”, aseguró Bulacios, rememorando la certeza que sintió en medio del caos.

“AHÍ LO TENÉS”

“Muraccioli golpeaba la puerta y miraba la ventanilla de arriba. Pero yo - desde otro ángulo – lo estaba viendo y cuando se aproxima al lugar del tiro; le dije a Aguerre ‘ahí lo tenés’. Así que le disparó, el proyectil le ingresó en el pecho y cayó en el lugar", precisó.

"Los otros dos delincuentes quedaron desconcertados pero seguían disparando pero nosotros intentamos mover el blindado. En ese momento, abrí la mirilla de atrás, les disparé con el FAL y herí a Pereyra en el pecho. Mientras tanto, Molinari recibió un disparo en la cola cuando cargaban a su compañero muerto al auto. Pero alcanzaron a escaparse”, describió.

"A los pocos minutos, llegó un auto Ibiza blanco pero les dijimos que se vayan porque habíamos tenido un enfrentamiento. Con el tiempo, supimos que ellos eran parte de la banda que habían pasado a buscar la plata y viajar para Esquel", completó Humberto Bulacios..

A partir de esa baja, el ímpetu de la banda se desmoronó y sus miembros tuvieron que replegarse lo más rápido posible, abandonando el plan original. La huida fue tan desesperada como el ataque: poco después, los delincuentes quemaron el vehículo en el que se movían para no dejar rastros.

Bulacios reconoció, con la perspectiva que da el tiempo, la importancia de la logística en su supervivencia. Si hubieran estado en otro tipo de vehículo, el desenlace habría sido fatal. "Las balas de grueso calibre nos habrían traspasado y provocado heridas mortales a todos", reflexionó.

A 30 años de aquel día, Humberto Bulacios, radicado en Catamarca desde hace una década, revive cada detalle con una mezcla de orgullo y solemnidad. Su testimonio es un documento vivo de entrega y sacrificio a la altura de unas circunstancias que los tomaron por sorpresa pero resolvieron con espíritu de cuerpo y un profesionalismo absoluto.

Con el tiempo, Aguerre y Bulacios fueron reconocidos por este acción, tuvieron ascensos extraordinarios, placas de la Presidencia de la Nación a través del Ministerio del Interior por actuar en un hecho de repercusión nacional vinculado con el ‘narcotráfico’, medallas de plata, placas del Banco del Chubut y diplomas de honor.

Pero ambos subrayan que lo más importante es volcar su experiencia a las nuevas generaciones de funcionarios policiales porque una actuación profesional marca la diferencia entre la vida y la muerte.

No es una metáfora. Es una certeza para estos procedimientos frente a frente con sujetos que viven al límite del comportamiento humano.

La ‘batalla de Las Chapas’ demostró un alto profesionalismo y un valor policial que también se capitaliza como formación para las Divisiones de Seguridad Bancaria.

El recuerdo de Bulacios es la memoria viva de un instante que pudo cambiarlo todo, de la sangre fría en medio del estruendo y del acero del blindado resistiendo una lluvia de disparos.

Aquel mediodía en una ruta solitaria de Chubut (del que hoy se cumplen 30 años exactos) se escribió una página fundamental de la historia de la Policía del Chubut. Detrás de cada uniforme hay una historia de valor escrita a balazos en una ruta de Chubut.

Todos podrían haber muerto en ese hecho pero sobrevivieron para dar testimonio de los riesgos de este tipo de vocación de servicio que permanece al límite entre la vida y la muerte. El reciente caso de la policía asesinada en Puerto Madryn nos recuerda el alto precio que puede pagarse en una intervención que puede ser la última.

Honor a los que sirven al prójimo en las Fuerzas de Seguridad pero también en la Salud, Educación y en las tareas cotidianas que te vinculan con otro ciudadano que depende de vos como vos dependés de él. Honrar al servicio es renovar el compromiso de vincularse socialmente de una manera virtuosa.