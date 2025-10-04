Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Con experiencia en medios, comunicación comunitaria e institucional, y en proyectos sobre la Cuestión Malvinas. Desde 2020 integra ADNSUR como corresponsal en Rawson.

En la madrugada del domingo 28 de septiembre, un episodio de violencia sacudió la localidad de El Maitén cuando un hombre fue detenido acusado de amenazas con un cuchillo y daños en una vivienda.

Alrededor de las 2 hs AM, la Policía del Chubut recibió un llamado de auxilio desde el interior de una casa proveniente de la llamada “habitación del pánico” donde una mujer se había refugiado junto a otras personas para protegerse del agresor. Podés escuchar el episodio completo en Spotify y en YouTube .

Según detalló la segunda jefa de la Unidad Regional Esquel, comisario Carolina Pauli, la mujer informó que había estado reunida con un hombre mayor, de nacionalidad peruana, consumiendo bebidas alcohólicas.

El ambiente se tensó tras un intercambio de palabras y el sujeto se volvió agresivo. Tomó un cuchillo y comenzó a amenazar a la hija de la propietaria y a su pareja, quienes huyeron para refugiarse en una habitación.

Ante el riesgo inminente, una mujer llamó a la Policía y les imploró "estamos encerrados en una pieza de nuestra casa... afuera hay un hombre como loco que tiene un cuchillo y que nos está destrozando la casa. Vengan lo más rápido que puedan"

El personal policial acudió -rápidamente - al lugar y logró detener al agresor quien además había destrozado electrodomésticos y los vidrios.

El procedimiento contó con la intervención de la comisaría local y también del personal de Criminalística para evaluar los destrozos, relevar el lugar y recolectar elementos probatorios.

El hombre fue detenido en averiguación de delitos por daños y amenazas con arma blanca a la espera de la audiencia de control de detención que se realizó en el transcurso de la semana.

Este hecho pone en alerta a la comunidad de El Maitén sobre episodios de violencia doméstica, la importancia de las medidas de protección y los protocolos de actuación de la Policía del Chubut que resultan fundamentales para vidas en situaciones de riesgo.

