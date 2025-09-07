Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Con experiencia en medios, comunicación comunitaria e institucional, y en proyectos sobre la Cuestión Malvinas. Desde 2020 integra ADNSUR como corresponsal en Rawson.

El domingo 23 de febrero de 2025, en una vivienda de la calle Huergo, barrio Máximo Abasolo, una reunión familiar transcurría en calma.

Luis Francisco y Fabián Álvarez, hermanos de 38 y 36 años, compartían comidas y bebidas junto a otros familiares. Podés escuchar el episodio completo en Spotify y YouTube.

De repente, el silencio se quebró con un estruendo: un disparo. Luis Francisco sacó una pistola y disparó a la cabeza de Fabián.

El golpe fue directo, certero y devastador cambiando para siempre el curso de aquella noche. Las personas presentes quedaron paralizadas por la incredulidad.

Mientras Fabián caía inconsciente en el sofá, Luis Francisco huyó del lugar sin ayudar a sy hermano como si el escape podría servir para ocultar la tragedia que acababa de provocar.

Fabián fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde los médicos certificaron su fallecimiento. La autopsia confirmó la causa: traumatismo encéfalo craneano por impacto de bala.

Los familiares, entre lágrimas y silencios, se enfrentaban a una desgarradora verdad: uno de sus miembros había arrebatado la vida del otro. La fraternidad se había roto para siempre.

Tras el crimen, Luis Francisco desapareció, hasta que la Policía lo encontró y lo detuvo. En ese momento, el presunto homicida fue puesto a disposición de la Justicia.

Desde las primeras horas, la Fiscalía comenzó a recolectar testimonios y elementos probatorios contundentes para desarrollar la investigación.

Luis Francisco fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego mientras que la defensa buscó una calificación más leve alegando que el disparo fue accidental.

Para la defensa, el homicidio fue culposo, un accidente en una noche que se descontroló. La acusación sostiene que la acción fue intencional dado que el disparo fue dirigido a la cabeza del hermano porque es “un hecho que no admite dudas sobre la voluntad”, apuntó la Fiscalía.

El fiscal Juan Carlos Caperochipi solicitó la prisión preventiva de Luis Francisco por tres meses basándose en el riesgo de fuga, posible entorpecimiento y antecedentes penales previos del imputado.

El juez Mariano Nicosia ratificó esta decisión entendiendo que la gravedad del delito y el contexto requieren cautela para garantizar el proceso de Justicia.

LA RUPTURA DE LA LEY TRADICIONAL

Este crimen es el reflejo de heridas profundas en una familia donde el amor y la violencia lucharon entre sí hasta llegar a un final trágico.

Como dice el Martín Fierro, “Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera”. Pero este caso hizo estallar las enseñanzas por el aire porque esa ley tradicional fue quebrada brutalmente por un disparo.

Las causas profundas del crimen son objeto de análisis. El alcohol, disputas inconclusas o resentimientos acumulados pueden haber jugado un papel aunque - oficialmente - no hay explicación clara del motivo.

Testigos y familiares revelaron que la relación entre ambos hermanos estaba atravesada por conflictos previos aunque jamás nadie podría imaginar este desenlace.

También, los vecinos relataron todas las características que envuelven al caso que incluyeron todo tipo de matices con un denominador común: violencia que aumentaba de temperatura con el paso del tiempo.

Mientras tanto, la fiscalía prepara las audiencias preliminares donde se evaluará si existen suficientes elementos para llevar a juicio a Luis Francisco.

Ahora perduran las heridas emocionales y existenciales de quienes perdieron un familiar, amigo, un ser querido o un allegado.

Este caso simboliza la peor ruptura de la ley más antigua y sagrada: la fraternidad. Un disparo silenció para siempre la esperanza de reconciliación entre hermanos.