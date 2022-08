Este miércoles al mediodía, Gisela Cararosa, su marido y sus cuatro hijos perdieron su casa en un incendio intencional. Un delincuente de la zona -quien había amenazado a la familia el sábado pasado- "ingresó a la vivienda forzando el portón, rompió la puerta y me apuntó con un arma, fue derecho a la habitación donde dormía mi bebé de 1 año y siete meses", relató la damnificada en una entrevista exclusiva para ADNSUR.

Según comentó la víctima respecto a la situación "es un momento triste, de impotencia, bronca, todos los sentimientos juntos, porque es una casa que estábamos habitando hace dos semanas". El hombre se presentó por primera el sábado pasado, en aquel momento "entró al domicilio rompiendo la trasera diciendo que era el dueño también del terreno. Me amenazó a mí y a mis tres hijos, yo estaba en mi habitación. Me robó el celular que tenía en la mano, me pedía que desenchufe el tele, me pedía plata y yo le decía que 'por favor no'. Mis hijos llorando le decían que no saque nada porque era el tele de ellos", indicó angustiada.

Varias personas muertas tras un tiroteo en Canadá durante la visita del Papa Francisco

La mujer asegura que compró la casita que querían quitarle, ubicada cerca de calle 1 y Cámpora, hace un mes pero vive hace un poco más de 15 días. Se trata de una zona de asentamientos, donde las ocupaciones y construcciones son absolutamente irregulares.

"Empezó a cargar el arma, me pedía que me vaya, que se iba a volver loco y que me iba a pegar un tiro en la cabeza si no me iba. Agarré a mi nena, salí sin zapatillas ni nada, me fui a la casa de mi vecino, llamé a la policía pero enseguida me prendió fuego toda la casa".

En Comodoro un par de zapatillas cuesta lo mismo o más que el alquiler de una casa

Gisel, visiblemente conmocionada, aseguró que perdió todo, "tenía preparadas las cosas de mi bebé, que en dos semanas está por nacer.Todo lo que había comprado. Nos costó mucho todo. Tiró cinco disparos y uno de ellos fue para uno de mis perros", sostuvo.

Llamó a la policía y a los bomberos lo más pronto que pudo, pero cuando llegaron "ya estaba todo prendido fuego" y agregó "la impotencia mía es el miedo de que a ellos (sus hijos) les pase algo. El tipo vino drogado las dos veces. El sabado hice la denuncia, fui a todos lados, y este tipo andaba suelto como si nada. Pedí que no lo dejen salir y que lo metan preso", manifestó.

"Lo pudieron detener a una cuadra de mi casa. Él le disparó a uno del personal policial y está internado en el hospital. Los policías respondieron con cuatro tiros. Dios quiera que esto no llegue a más gente. No me queda otra que enfrentar lo que hoy nos toca vivir", explicó Cararosa.

¿Volverá a nevar en Comodoro en las próximas horas? ❄☃

"Fue una sucesión de hechos violentos en el Barrio Máximo Abásolo, que terminó con este enfrentamiento armado", explicó el fiscal Héctor Iturrioz a Fm La Petrolera.

Iturrioz agregó que quienes ocupaban la casa incendiada se la habían comprado a una de las familias de la zona, que rivalizaba con otros grupos, a uno de los cuales pertenecía el hombre que los amenazó para que desalojen y termina herido. "Según se informó, el delincuente está fuera de peligro. Los dos disparos no habrían tocado órganos vitales", cerró.

LA COMPRA DE UNA VIVIENDA "SIN PAPELES"

"Hoy obtener una casa sale muy caro. Nosotros accedimos a lo que pudimos.

Era lo que se nos dio en el momento para poder comprar una casa, para poder darles un techo a nuestros hijos. Todos los días juntando de a poco. Desde las 6 de la mañana que se levanta mi marido a trabajar hasta las 20 horas para cumplir el sueño de toda familia de tener una casa", indicó Gisel.

Instalaron 16 cámaras de fotomultas en Comodoro: cuándo empezarán a funcionar

Ante esta adversidad a la que se enfrentan, la mujer indicó los motivos por los que sigue en pie, "no puedo derrumbarme, todo esto me hace más fuerte. Vivimos al día, mi marido vende tortillas en la avenida Polonia hace más de cinco años, de eso vivimos y con eso pudimos comprar la casa. Necesito que me den una mano, una casa donde vivir", pidió.

NECESITAN ROPA Y CALZADO

"Tengo tres niños, una nena de 8 años, un nene de 6, una beba de 1 año y siete meses, y el bebé que está por nacer". Necesitan: ropa de niña talle 10, talle 32 de zapatillas; talle 10/12 para nene y talle 32 de zapatillas; la bebé usa talle 5 (ropa) y talle 22 de zapatillas, también ropa y artículos para un bebé recién nacido.

Para mujer talle 3 y 4 de remera/pantalón, y zapatillas nº 37. Para hombre talle 44 o 4 y zapatillas talle 44.

Ya funciona la app para saber cuándo viene el colectivo en Comodoro

También brindaron un CBU de la mamá de Gisel para quienes quieran y puedan colaborar:

CBU 0830006532002912300015 TRIBIÑO MABEL

📞 Aquellos que quieran comunicarse pueden hacerlo a los teléfonos: 2974304946 (mamá de Gisel) y 2975804082 (Gisela).