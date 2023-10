La pastilla popularmente conocida como del “Día Después” es un método anticonceptivo hormonal de emergencia que se toma, “después de haber tenido una relación sexual sin protección con riesgo de embarazo”.

Así lo explicó, en una entrevista exclusiva para ADNSUR, Tatiana Latof, ginecóloga del hospital Regional, e informó dónde se puede conseguir de manera gratuita y en qué casos se debe tomar.

“Es una buena noticia que la píldora del día después sea de venta libre y que la puedan adquirir en una farmacia sin receta médica”, destacó la ginecóloga y explicó que “es de emergencia y cuanto antes se pueda conseguir mejor, para lograr el objetivo”, valoró.

Se trata de un método anticonceptivo hormonal de emergencia. Es decir, “si la mujer está en el día de su ciclo (ovulando), puede quedar embarazada y si por algún motivo no tuvo ningún método de anticoncepción o fue mal utilizado o tuvo algún accidente, entonces tiene la posibilidad de ingerir esta pastilla que se toma en los primeros 3 días después de la relacion sexual”, puntualizó.

De esta manera, “hay una posibilidad de que este embarazo posible no se produzca, tiene un 85% de efectividad”.

“Esta hormona lo que hace es tratar de evitar el embarazo retrasando la ovulación. La mujer solamente puede quedar embarazada cuando hay un óvulo y se desprende el folículo con material genético y ahí cuando es fecundado por el espermatozoide tiene posibilidades. Por eso, no todos los días las mujeres tienen posibilidades de quedar embarazada. Va a depender del ciclo de cada mujer, de cuantos días dure”, señaló.

Además, agregó "también puede hacer mas espeso el moco cervical que una mujer tiene habitualmente para evitar que los espermatozoides no puedan subir y llegar al óvulo.

Puede tener algunos efectos en el endometrio, que es la parte de adentro del útero que se "prepara" para recibir a un probable bebé. Y aclaró que, "de ninguna manera la pastilla del dia después es abortiva, directamente no lograría el embarazo".

EMBARAZO

"Una vez que el embarazo ya se produjo, no hay manera de volverlo atrás con la pastilla. En ese caso, la pastilla no tiene ningún efecto y va a continuar el embarazo como venía.

De ninguna manera interrumpe el embarazo y si no logra evitarlo, el embarazo sigue su curso. Es importante aclarar que no tiene ningún efecto negativo sobre el bebé y la mamá", remarcó Latof.

Debe quedar claro que, si la pastilla se toma pasados los tres días de haber tenido la relacion sexual, la protección disminuye. “Lo que produce es una alteración del ciclo, la paciente no sabe bien cuál es su ciclo en el caso de que la tome más de una vez”, indicó

Cabe destacar que, “la pastilla tampoco protege de las infecciones de transmisión sexual. Ningún anticonetivo que no sea el preservativo protege de estas infecciones”, advirtió.

¿Dónde se pude adquirir?

La ginecóloga comentó que “no es tanta la demanda en el Hospital de la pastilla del Día Después. Y sostuvo ”no sé si es poca la información que hay al respecto, puede ser que las pacientes no conozcan bien cuál es el efecto de esta pastilla".

Se puede adquirir en farmacias sin recetas, en el Hospital Regional y también en los Centros de Salud de la ciudad.

“El punto está en la educacion, en la información. Creo que la venta libre de esta pastilla no va a incitar a tener relaciones sexuales sin cuidarse, sino que será de más fácil acceso en el caso de que ocurra un accidente. Despues de este evento puntual, hacemos hincapié en la importancia de buscar un método anticonceptivo más duradero”, puntualizó.

Recomendaciones

Una vez que se toma la pastilla, “la paciente puede experimentar una alteración del ciclo menstrual, es decir que, no deberían asombrarse que la menstruación venga antes o después de lo previsto”, anticipó.

Y explicó que, “si ven que en el próximo ciclo no hay menstruación, deben consultar y hacer un test de embarazo. También puede haber algunos dolores musculares, cansancio, fatiga los primeros días después de haber tomado la pastilla”, concluyó.