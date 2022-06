En una entrevista exclusiva para el canal de ADNSUR, Leonor Méndez, Jefa de la División de Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, brindó información acerca del procedimiento a tener en cuenta frente a la desaparición de una persona en la ciudad. También fue consultada por un posible aumento de denuncias en estos últimos meses y sobre cómo podemos colaborar en la tarea de búsqueda.

En relación a la cantidad de desapariciones, Méndez indicó que se reciben "entre 11 y 14 denuncias" por averiguación de paradero en la División de Búsqueda de Personas.

En su mayoría, corresponden a menores en edad de adolescencia. "Es un número que se viene manteniendo desde el año pasado", aseguró.

En relación a las denuncias por averiguación de paradero, la Jefa de la División explicó que "quien denuncia sabe donde podría buscarse o habiendo una comunicación aislada, tienen sospechas". En el caso de las desapariciones, puede tratarse de una desaparición forzada, puede haber otro tipo de delito. "Las personas pierden todo tipo de contacto con alguien con quien jamás lo hacían", resaltó.

La visita de "El Noba" a Comodoro, días antes de su trágica muerte

DESAPARICIONES DE ADOLESCENTES

Según explicó Méndez, las averiguaciones de paradero suelen ocurrir "cuando tal vez, el chico recibió un "no" como respuesta por parte de los padres". En el caso de los adolescentes, a veces logran tener contacto aún sin haberlos encontrado físicamente. Pero hasta no constatar que realmente están bien, no pueden dar por finalizada la tarea.

"Hay menores que desaparecen constantemente, que los padres a veces recurren a nosotros porque no encuentran una manera o una solución. Lo que hacemos en algunos casos es orientarlos y decirles cuáles son las instituciones a las que tienen que recurrir para encontrar ese tipo de ayuda. Nosotros nos dedicamos netamente a buscar personas".

Este domingo cortan la luz en algunos barrios de la zona sur de Comodoro y Rada Tilly

CAUSAS

"Hay mucho desconocimiento de los padres sobre la vida de sus hijos. Nosotros nos hemos encontrado con que desconocen hasta los nombres de las amistades, sus apodos. Ellos creen que los hijos son de determinada manera y no lo son, o creen que no tienen un círculo social y si lo tienen, entonces, eso es lo que se repite constantemente. Muchas veces esa información sí la tienen las escuelas", explicó Leonor Méndez.

🔴 El momento de hacer la denuncia es dentro de las 24 horas de la desaparicion y se tiene el temor de que le haya pasado algo o que esté corriendo algín tipo de riesgo. Las denuncias se radican en la Unidad Regional, ubicada en calle Güemes Nº 816 o a los teléfonos: 2974082600 / 4190020.