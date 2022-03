Amor Animal

Amar sin excusas: armó un carro y viajó 2700 km para poder traer a sus perros a Comodoro

Con sus manos Luis armó el carro para transportar a sus mascotas desde Jujuy, un viaje que le llevó cinco días por las paradas realizadas para que sus perritos puedan caminar, comer y descansar. "¿Vos dejarías a tu hijo tirado miles de kilómetros porque el clima no le sentaría bien o el departamento es chico? No. Entonces no hay que poner excusas con los animales", sostiene.

Por Sole Chorny