"La droga de Hollywood": ¿Es seguro bajar de peso usando fármacos?, qué riesgos tienen para la salud

En una entrevista exclusiva para ADNSUR, la nutricionista Paula Gómez Recloux, brindó detalles sobre esta “droga de Hollywood”, que resuena en todos lados.

En ese marco, la profesional explicó que "La droga de Hollywood" se utiliza para bajar de peso, y si bien está autorizada por el ANMAT, aún no está reglamentada en el boletín oficial.

“Se llama Wegovy y es un análogo de la Ozempic, autorizada para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y ahí es donde se vio que daba resultado para bajar de peso. ¿Por qué ayuda a bajar de peso? Porque esta droga actua sobre el sistema nervioso central y periférico enlenteciendo el sistema gástrico y ocasionando saciedad”.

La nutricionista señaló que “es un análogo de una hormona que tenemos, que es la GLP, e informa al cerebro que ya comimos o tenemos que sentir saciedad”.

En relación a la reciente aprobación, Gómez Recloux indicó que cuando el ANMAT reglamenta “se sabe para qué público va dirigida esa droga”. Y remarcó, que “no es para todo tipo de persona”. En este caso, sería para personas que sean mayores de 18 años con un índice de masa corporal, “igual o mayor a 30 obesidad” o en algunos casos 27 de masa corporal (sobrepeso) .

Y agregó, “también tener otra comorbilidad como la hipertensión, diabetes, alteraciones en la glucemia, dislipemia, enfermedades cardiovasculares, entre otras”. Y afirmó, “con estas dos condiciones, la persona podría ser indicada para usar la droga que lo que hace es lograr la saciedad”.

Muchas veces cuando comemos apurados, picoteamos o no lo hacemos de manera consciente, “la informacion de la saciedad no llega al cerebro o tarda más”. Esta droga lo que haría “es enlentecer el vaciado gástrico, y eso nos da saciedad, pero siempre acompañada de mejoras en la alimentacion y aumento de la actividad física. Siempre controlada por un médico”, aclaró la profesional.

Asimismo, esta droga “tiene un tope de efectividad”. “Llega un momento en que ya no actua más en ayudar a bajar de peso. Si la persona, durante ese tiempo, mejoró su alimentacion e incorporó actividad física, va a seguir teniendo los resultados de mantención o mejoras de su peso”, mencionó.

“Estas drogas pueden producirnos alternaciones gastrointestinales como náuseas, diarrea, distención abdominal, no son cosas naturales, entonces siempre es mejor mejorar nuestra salud de manera natural”, aseguró la nutricionista.

Y explicó que “tenemos que tratar de aumentar el quemador de masa, que es el músculo. Cuando tengo más cantidad de músculo, quemo más grasa, entonces ese es uno de los secretos", reveló.

“Si pretendo no hacer actividad física, comer lo que quiera y tomar la medicación, no me va a dar resultados y me puede traer efectos secundarios”.

La persona que quiere tratar la obesidad con esta droga “la tomará hasta llegar a un peso saludable, que el paciente puede mantener con su estilo de vida y alimentación y que no tiene elevado el colesterol y glusemia”, agregó.

En el consultorio, “se ve mucha gente con sobre peso, obesidad y que no tienen buenos hábitos alimentarios, que se saltean dos o tres comidas. Comen una sola vez y lo hacen una vez. Toman mate con azúcar todo el día o con miel, duermen mal o poco”, enumeró Gómez.

“Si ampliamos ese día con las luces y pantallas, las hormonas que nos ayudan a dormir, que tienen que aparecer a la noche, tienden a disminuir y se producen las alteraciones hormonales que nos desfavorecen cuando queremos bajar de peso. Hay que respetar el sueño y los horarios”, concluyó.