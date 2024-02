En el marco de un contexto con alta inflación en el país, ADNSUR conversó con Sebastián Aguirre, presidente de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia, respecto a la situación en la ciudad y cómo viene el panorama, a pocos días para iniciar las clases.

“La realidad es que de a poco se va eliminando el factor de incertidumbre y va mutando a preocupación”, indicó. “Las ventas no responden a las expectativas generadas y no hay un panorama de que en el corto/mediano plazo eso cambie”. De esta manera, reveló que “la perspectiva es que vamos a tener que seguir ajustándonos un botón más el cinturón”.

En tanto, Aguirre señaló que “la variable de ajuste es el manejo que vos hacés de tu stock, cuando vos vendés menos, compras menos”. “Se están eliminando costos que se consideran superfluos. Pequeños puntos en los que va tratando de achicar un poquito el margen de pérdida”, agregó.

¿Cuántos somos? El Censo 2022 no despejó las dudas sobre la cantidad de habitantes en Comodoro Rivadavia

Respecto a los rubros, el presidente de la Cámara de Comercio de Comodoro, indicó que “hay actividades que se mantienen más o menos constantes, no es lo mismo el despacho de comestibles que el despacho de ropa o productos de diversión.”

“En esa lectura está dando una caída que es notoria y marcada. Febrero va a tener guarismos muy malos, enero ya fue un mes malo comparado con enero del año anterior (2023). Los números de febrero creo que van a dar más malos”, expresó. “De repente veníamos andando y nos pusieron el freno otra vez”, agregó.

Internaron a una nena de dos años en Comodoro: investigan si se trata de un caso de Síndrome Urémico Hemolítico

Por otro lado, Aguirre se refirió al rubro librería, donde aseguró que hubo un “adelantamiento de compras en diciembre, que compensaron las ventas de juguetería”. “Más o menos se estabilizó, con lo cual cuando haces el análisis de este rubro librería se mantuvo más o menos constante en diciembre, enero y febrero. Pero febrero no ha sido la explosión de compras de otros años. No es lo deseable.”

En tanto recordó que “lo que notamos nosotros es que los aumentos más grandes pero que a su vez son los que tienen el menor nivel de pérdida son los artículos de primera necesidad para la gente. A excepción del caso puntual de la carne que se estabilizó, vemos que los comestibles siguen subiendo”.

“Las primeras 100 manzanas”: la historia sobre cómo se pensó la urbanización de Comodoro

Por otra parte, en cuanto al peligro por cierre de comercios, sostuvo que “es cierto que se mira con preocupación, la masa salarial comparada con otras épocas tiene una preponderancia grande en el esquema de costos de cualquier comercio”.

“En un lugar como Comodoro tenemos además problemas como lo que es el costo laboral mayor que tenemos por zona desfavorable, valores de fletes que encarecen muchísimo y pueden representar hasta el 10% del producto”, remarcó.

Sin embargo, indicó que “no se suele analizar el contexto de despidos, pero si tenías un contrato laboral temporal probablemente no lo renueves o si pensabas tomar empleados, probablemente no lo hagas. Hay ciertas conductas que se van viendo que no tienen que ver con los despidos, pero donde no se generan nuevos empleos genuinos. Se van perdiendo empleos por goteo”.

Francisco Pietrobelli, el fundador de Comodoro Rivadavia y el primer periodista de la ciudad

En este marco, explicó que “hoy empleadores y empleados conformamos un equipo que estamos tratando de hacer el aguante. Vos tenés que entender que en una ciudad como Comodoro el comercio está justo en la línea de pobreza”.

Respecto al ajuste salarial que se acordó semanas atrás con el rubro comercio y que representa un aumento del 17,6% ($658.000 pesos) el empresario opinó que cuando se negocian esos valores, a veces negociantes de esas mesas son dueños de grandes cadenas de supermercados que por ahí pueden hacer estos pagos.

“Nosotros estamos en una situación en la que el básico está alrededor de $600.000, pero sabemos que en el mediano plazo vienen aumentos de tarifas de todo tipo de servicios y particularmente de algo que nos impacta mucho a los comerciantes que es el transporte, este esquema de aumentos, los comercios pequeños y medianos no pueden seguir sosteniéndolos. Los absorbimos en enero, en febrero, pero no sé si más adelante vamos a tener la espalda suficiente para aguantar este esquema de costos. Sabiendo que a nuestros empleados les pasa lo mismo no tienen la espalda para afrontar los aumentos que se les vienen”, concluyó.