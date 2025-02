En Comodoro Rivadavia, una propuesta original está captando la atención de solteros y parejas por igual: el “Café Tinder”. Este evento, que fusiona la atmósfera relajada de una cafetería con la emoción y adrenalina de conocer gente nueva, ha tenido un exitoso recibimiento en la ciudad.

La idea detrás de Café Tinder es sencilla pero efectiva: crear un espacio donde las personas puedan conectar y socializar de una manera diferente. "En Comodoro podés ir a una cafetería y hacer match con la persona que tenés en la mesa de al lado", explica uno de los organizadores, destacando uno de los detalles innovadores de la propuesta.

La iniciativa está diseñada para facilitar la interacción entre los asistentes. "Van a haber tarjetitas como para romper el hielo", señala uno de los creadores, ofreciendo herramientas para superar la timidez inicial y fomentar conversaciones. Además, el encuentro se organiza por grupos de edad, buscando afinidad entre los participantes.

"Nos han escrito de locales también de acá de Comodoro que nos han felicitado diciéndonos que también quieren animarse a hacer esto", comentaron, destacando el impacto positivo y el interés que ha despertado en otros negocios de la zona.

El éxito del Café Tinder demuestra la búsqueda constante de nuevas formas de vinculación y conexión en la era digital. Con casi todas las entradas vendidas, el evento promete ser una noche inolvidable para quienes buscan ampliar su círculo social, encontrar el amor o simplemente pasar un buen rato en compañía.

¿QUÉ ES TINDER?

Tinder arrancó en un campus universitario en 2012 y hoy es la app más popular del mundo para conocer gente . Deade la aplicación, explican que puede convertirse “un mundo de posibilidades”, donde se crean conexiones que podrían convertirse en algo más.

Según explicaron, usar Tinder es “fácil y divertido”, cuando deslizás a la derecha le das un “Like” (me gusta) a alguien y, si esa persona también te da Like (me gusta), ¡son un match! y pueden comenzar a chatear y ver más información del perfil de la otra persona.

El requisito de edad mínima para usar Tinder es de 18 años. Si se te restringió el acceso a Tinder porque no cumplís con nuestro requisito de edad, no vas a poder continuar con el registro hasta que cumplas 18 años.

¿QUIÉN PUEDE USAR TINDER?

Tinder es una plataforma global de citas en línea y está disponible en más de 190 países y más de 40 idiomas. La aplicación es totalmente gratuita y está disponible en dispositivos iOS, Android y HMS. Además de nuestras apps móviles, podés visitar Tinder.com y usar Tinder para la web.