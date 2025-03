YPF se va de Chubut, la provincia que descubrió el petróleo: impacto y quiénes ofertaron por Manantiales

El presidente de YPF, Horacio Marín, confirmó que la empresa se retirará de Chubut. La ida definitiva “la petrolera de bandera” no significa tanto un impacto desde el punto de vista productivo, como el final de un ciclo y una forma de explotar petróleo en la región.

La producción de la compañía en enero de este año ascendió a un total de algo más de 3,9 millones de barriles de petróleo, lo que representa un 22% del total de la provincia. Esos datos reflejan que desde hace ya tiempo YPF no es el principal productor de crudo en Chubut (sí lo era en Santa Cruz), pero era la compañía que marcaba una referencia en la forma de producir. Hoy esa forma puede definirse como “sobredimensionada”, en tiempos en que la “eficiencia” se transformará en la única vía de subsistencia para la región.

Hasta no hace mucho, aún con los vaivenes de las últimas tres décadas, post privatización y estatización parcial incluidas, esa forma de producir se vinculaba a cierto compromiso con el lugar de origen, con la raíz histórica y el sentido de pertenencia. Algo que, obviamente, no cotiza en ningún mercado de capitales ni sirve para apalancar las inversiones que requiere Vaca Muerta, para cumplir las promesas de superávit energético y explosión de exportaciones de petróleo y gas de cara a 2030.

Los dichos de Marín reflejan un objetivo claro y no tiene sentido hablarle con el corazón, ni con la memoria histórica, a quien, con imperturbable lógica de mercado, “responderá con el bolsillo” (como dijo alguna vez un ministro de Economía del país). Tampoco es que se deba esperar “caridad”, porque algunos datos de Manantiales Behr reflejan que es un activo que aún tiene mucho por producir, aun lejos de la superliga que se juega en Neuquén.

El récord productivo alcanzado tres años atrás, en coincidencia con el centenario

En mayo de 2022, por ejemplo, la propia compañía anunciaba que el histórico yacimiento había batido un récord de producción, alcanzando los 5.611 metros cúbicos por día, es decir casi 35.300 barriles diarios.

La aplicación de técnicas de recuperación terciaria había permitido alcanzar esos resultados, que eran presentados como ejemplo de compromiso no sólo con las áreas no convencionales, sino también con los campos maduros.

Obviamente, esos números están lejos no sólo de cualquier área menor de Vaca Muerta, sino también del contexto productivo de Chubut, ya que Cerro Dragón entregaba, en el mismo período, algo más del doble de aquel volumen, reflejando la preeminencia de esa área, que se cuenta entre los activos convencionales más importantes del país.

Sin embargo, aquel hito de YPF marcaba que era posible elevar la producción con nuevas técnicas, ya que el récord alcanzado representaba una suba de un 40% del promedio diario previo.

Por entonces también, el 3 de junio de 2022, la compañía celebraba los 100 años desde su fundación, tras crearse a partir de la conversión de la histórica Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia, creada en 1910, tras el descubrimiento del 13 de diciembre de 1907.

El interés que despierta el área Manantiales Behr y las ofertas que trascendieron

Hoy, la producción de Manantiales Behr ha vuelto a caer, según se refleja en los datos de la Secretaría de Energía de la Nación. En enero de este año, el volumen extraído estuvo por debajo de los 4.000 metros cúbicos diarios, es decir un 28% que aquel punto máximo.

Sin embargo, el activo está lejos de dar pérdidas, a diferencia de los bloques de los que ya se desprendió la compañía. Así lo había expresado el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, semanas atrás, cuando comenzó a trascender con fuerza el rumor de venta.

Si el área no había formado parte del Plan Andes fue, precisamente, porque tenía un balance positivo. No podría esperarse una razón “afectiva” para tal decisión. Y si ahora se tomó la decisión de vender, es porque hay ofertas importantes.

Según la información que pudo recabar esta agencia el día en que el presidente de la compañía informó al directorio que había recibido ofertas por el área chubutense, tales propuestas oscilarían los 300 millones de dólares, por parte de CAPSA; y de 320 millones de dólares, por parte de PECOM.

Son datos que se comentan en fuentes vinculadas al sector en la región, en los “pasillos petroleros” que se tiñen de rumores, en cafés y oficinas donde “todo se sabe”; pero habrá que esperar varios meses (no más allá de fines de diciembre de este año) para conocer los montos finales y los jugadores concretos detrás de la operación.

YPF se va de Chubut y de Comodoro Rivadavia, el lugar que la vio nacer. Como reflejó no hace mucho alguien cercano a la actividad, “es como si vos tuvieras tu casa y estás muy cómodo, no la tenés en venta. Pero alguien viene y te ofrece ‘1 palo verde’. A lo mejor lo pensás y ves que mudarse no es tan mala opción”.

Parafraseando a Bill Clinton, alguien podría enrostrarle a este simple escriba: “No es la historia, estúpido. Es la economía”.

El descubrimiento del petróleo y nacimiento de YPF

El 13 de diciembre de 1907, en lo que hoy se conoce como Kilómetro 3, surgió una gota de "kerosene" que terminó de confirmar lo que se sospechaba desde unos días antes: en la naciente Comodoro Rivadavia había petróleo.

Cuenta la historia que hace tiempo se buscaba agua potable en el pequeño poblado que se había fundado para tener una salida al mar en la zona. En 1903 la Dirección de Minas, Geología e Hidrología del Gobierno Nacional mandó una máquina perforadora pero solo alcanzó los 107 metros de profundidad.

En 1906 se reactivaron las gestiones para que llegue otra perforadora y el 14 de diciembre fue descargada la perforadora Wenceslao Escalante, adquirida en Viena. El 24 de marzo de 1907 la máquina comenzó a buscar agua.

En la mañana del 11 de diciembre, los encargados de la operación percibieron un fuerte olor a gas de kerosene y otros indicios que no eran agua. Dos días después llegó la confirmación final, informada inmediatamente a Buenos Aires.

El descubrimiento del petróleo trajo una nueva organización a la industria y para 1910 se creó la Dirección General de Explotación de Petróleo en Comodoro Rivadavia, presidida por el ingeniero Luis Huergo.

El área dependía de la Dirección de Minas, Geología e Hidrología del Ministerio de Agricultura y realizó las primeras gestiones para tener un puerto, construyó un muelle y adquirió otro en Caleta Córdova.

Fue recién de 1922 cuando la industria tomó otro impulso con la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). El general Mosconi fue su primer director. Su gestión se extendió hasta septiembre de 1930 y en ese periodo logró posicionar a la petrolera estatal.