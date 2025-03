El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezó la apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial y centró su discurso en la relevancia de Río Negro para el desarrollo de Vaca Muerta. En este marco, defendió la decisión de la provincia de exigir un 1% de regalías a las operadoras que participen del proyecto Vaca Muerta Sur y aseguró que esta medida se planteó desde el inicio de las negociaciones.

Weretilneck rechazó las críticas sobre un supuesto cambio en las reglas de juego y aclaró que las condiciones impositivas fueron establecidas desde que se modificó la ley que impedía la exportación de hidrocarburos desde Río Negro. "No somos improvisados, no cambiamos las reglas de juego y no cambiamos lo que firmamos", afirmó.

Weretilneck convoca a sesiones extraordinarias para tratar prórrogas de yacimientos convencionales por 96 millones de dólares

Asimismo, insistió en que el desarrollo de Vaca Muerta Sur debe dejar beneficios concretos para la provincia, una postura que, según explicó, se sostiene desde el inicio de las negociaciones. "Estos proyectos significan sueños y utopías, cambios, y le decimos a todas estas empresas: No jueguen con los sueños de los rionegrinos", expresó.

Prioridad para el empleo y las empresas locales



El mandatario subrayó que el trabajo en los proyectos vinculados a Vaca Muerta Sur debe priorizar a los rionegrinos. "No vamos a permitir que nadie venga a trabajar a la provincia si antes los rionegrinos no tienen la posibilidad de acceder a esos puestos de empleo", enfatizó. Para ello, aseguró que el gobierno trabajará en conjunto con la Secretaría de Energía, la Secretaría de Trabajo y el movimiento obrero.

Vaca Muerta Sur: luego de una semana de conflictos, cómo sigue el proyecto en Río Negro

En la misma línea, Weretilneck destacó la importancia del empresariado local en la cadena de valor del sector hidrocarburífero. "Nadie puede minimizar el nivel del empresariado rionegrino. No vamos a permitir que vengan empresas de otro lado sin antes darle la posibilidad a las rionegrinas", aseguró.

Río Negro como eje logístico de Vaca Muerta



El gobernador remarcó que la consolidación de Vaca Muerta depende en gran medida de la infraestructura de Río Negro. "No existe Vaca Muerta como la piensan sin Río Negro. El 95% de los recursos pasan por nuestra provincia", afirmó. En este sentido, señaló que la actividad petrolera ha generado un deterioro en la red vial y que es necesario abordar la reconstrucción de las rutas.

También destacó la importancia del Golfo San Matías como punto estratégico para la exportación de hidrocarburos y enfatizó que, más allá del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las condiciones naturales del golfo fueron determinantes en la elección del lugar.

Alberto Weretilneck sobre el acuerdo de Vaca Muerta Sur: "Peleamos y ganamos"

Nueva ley de puertos y proyectos exportadores



Weretilneck celebró la aprobación de la nueva ley de puertos, sancionada a fines de 2024, que otorga a la provincia el control sobre su infraestructura portuaria y marítima. "La provincia es propietaria de sus puertos y de su mar. Esta ley va a ser estratégica para Río Negro", aseguró.

Asimismo, destacó que la provincia contará con tres puertos clave para la exportación de hidrocarburos: el oleoducto Vaca Muerta Sur, el buque licuefactor Hilli Episeyo y la planta de gas natural licuado (GNL) que desarrollan YPF y Shell.

El gobernador reafirmó que Río Negro buscará consolidarse como un actor central en la exportación de petróleo y gas, garantizando que los proyectos en marcha generen empleo, infraestructura y desarrollo económico para la provincia.