La empresa Equinor inició un proceso de evaluación sobre su participación en dos áreas clave de Vaca Muerta, Bandurria Sur y Bajo del Toro Norte, y encargó a Bank of America (BofA) la tarea de sondear el mercado. Aunque aún no hay una decisión final sobre su salida de estos activos, la compañía noruega busca recibir ofertas de posibles interesados.

Según fuentes del sector, Equinor posee un 30% de participación en Bandurria Sur, y el restante se divide entre YPF (40%) y Shell (30%). En el caso de Bajo del Toro Norte, la petrolera noruega es dueña del 50% del capital accionario. Ambas áreas son operadas por YPF y tienen un alto potencial productivo en la formación shale neuquina.

El movimiento de Equinor se enmarca en un contexto en el que otras empresas internacionales han comenzado a explorar oportunidades similares en Vaca Muerta. Un antecedente relevante fue la venta de los activos de ExxonMobil a Pluspetrol por 1.700 millones de dólares, lo que marcó un punto de referencia para nuevas operaciones en la cuenca.

Bank of America, entidad a cargo del proceso, iniciará la recepción de ofertas en las próximas semanas. YPF, como operadora de ambas áreas, cuenta con un derecho de preferencia (ROFR, por sus siglas en inglés), lo que le permite igualar la mejor oferta presentada y conservar el control de los activos.

Mientras tanto, petroleras con capital local buscan expandir su participación en Vaca Muerta, aprovechando oportunidades que puedan surgir en un contexto donde las restricciones cambiarias continúan siendo un factor determinante para las inversiones extranjeras en el sector.

A pesar del proceso de evaluación en Vaca Muerta, Equinor mantiene su apuesta por el offshore argentino. La compañía perforó el pozo exploratorio Argerich en el bloque CAN 100, en el Mar Argentino, aunque el resultado no arrojó indicios de hidrocarburos. Según trascendió, el mandato otorgado a BofA no incluye la venta de estos activos, por lo que Equinor continuará operando en el segmento offshore del país.

El proceso de venta de Bandurria Sur y Bajo del Toro Norte representa un nuevo capítulo en la dinámica de inversiones en Vaca Muerta, donde empresas nacionales e internacionales siguen ajustando sus estrategias en función del mercado y las condiciones regulatorias del sector hidrocarburífero en Argentina.