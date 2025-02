El retiro de YPF en Santa Cruz cambiará de fase en los próximos días, cuando culminará el programa de ‘retiros voluntarios’ que la empresa puso a disposición, para que trabajadores de distintos sectores vinculados a la actividad de la operadora acepten indemnizaciones del 120%, con un incentivo de 20 puntos adicionales por encima de lo que estable el marco legal.

Hasta el viernes pasado se registraban entre 2.250 y 2.300 retiros voluntarios firmados, según confiaron fuentes del sector, por lo que estiman que en los 5 días que quedan para terminar febrero alcanzarán el objetivo planteado en enero, que pasaba por reducir en más del 50% el costo operativo, lo que significa entre 2.500 y 2.800 desvinculaciones.

El plan de salida del norte santacruceño es diferente a lo que se ha conocido hasta aquí en el Plan Andes; de hecho, la provincia quedó por fuera de esa modalidad, por pedido del gobernador Claudio Vidal, que en enero de 2024 había reclamado la devolución de las 10 áreas a la provincia, algo en lo que después tampoco avanzó. Por eso se volvió al esquema de cesión entre privados.

El primer bimestre del año ha mostrado un cambiante escenario, en el que sigue habiendo interesados en carrera, pero que algunos dudan, caída la posibilidad de CGC para ‘pivotear’ el proceso’, de que cuentan con espaldas suficientes para dar el salto a la operación de estas áreas petroleras.

Al fin y al cabo, más allá de su alta madurez, aun tienen mucho por ‘arder’, siempre que se les aplique ‘la chispa adecuada’, según la vieja canción de ‘Héroes del Silencio’.

Sale CGC, entra Fomicruz

Tras fracasar el último intento por el que se buscaba que CGC se transformara en una especie de ‘pivot’ o intermediario, para recibir los yacimientos y luego redistribuirlos a otras empresas privadas, quedándose con algunos de esos activos, se volvió al esquema original, pero con cambios.

En efecto, tal como anticipó ADNSUR semanas atrás, hubo desacuerdos entre YPF y CGC por la indemnidad ambiental que Horacio Marín exigía al grupo Eurnekian, como parte de la transacción y similar a lo aplicado en las demás áreas transferidas, como en el caso de Chubut: que el nuevo operador se hiciera cargo de cualquier reclamo futuro del pasivo, o daños, provocados en el ambiente.

Ante la falta de acuerdo, en el que estuvo también en juego la exigencia de CGC para asociarse en algún bloque de Vaca Muerta, las partes terminaron la negociación en forma bastante ruidosa, a juzgar por algunas versiones. Lo concreto, en cualquier caso, es que se debió volver al esquema de la reversión inicial.

Para eso, el plan ahora es que las 10 áreas sean revertidas a Fomicruz, la empresa estatal santacruceña, previo dictado de una ley de emergencia que ya ingresó a la Legislatura, para agilizar plazos y procesos legales vinculados a la transferencia de activos de YPF. La intención no es que la provincia opere las áreas, sino que las ceda, en un plazo breve, a otros privados.

Habiendo concluido la negociación directa entre Horacio Marín y Eduardo Eurnekian, se volvió correr el eje hacia la negociación con la provincia, que mantiene la postura negativa también a firmar la indemnidad ambiental. Tal habría sido el motivo del fracaso en el primer intento de revertir, en enero del año pasado.

No habrá ‘libre deuda’ por el pasivo ambiental

Otra de las novedades en el complejo escenario de Santa Cruz es que YPF no lograría obtener lo que sí consiguió en las provincias enmarcadas en el Plan Andes, donde los nuevos operadores serán responsables de cualquier demanda de pasivos ambientales no detectados al momento de la cesión.

Si ese fue el motivo por el que fracasó la negociación con CGC, la operadora decidió volver a negociar con el gobernador Claudio Vidal en forma directa, quien tampoco estaría dispuesto a firmar esa especie de ‘libre deuda’, por más que la compañía realice el plan de saneamiento que marca la ley antes de salir de las áreas.

Por eso, quienes conocen algunos pliegues internos de la negociación aseguraron a esta columna que la operadora tampoco pagará un monto equivalente a la cuantificación total del pasivo. En cambio, se hará un desembolso en concepto de ‘bono’, para compensar las inversiones que no realizará hasta el final de la concesión.

El número de ese monto, es decir la cantidad de millones de dólares que debería recibir la provincia, es una cifra que aún no está definida, pero que podría adquirir forma en las próximas dos semanas, a partir de la aceleración del proceso y se debe dar inicio a la transición, en el que YPF continuará operando las 10 áreas, pero por cuenta y orden de Fomicruz.

Paralelamente, la operadora debería avanzar en un plan de abandono de pozos y saneamiento para devolver las áreas a la provincia.

Las empresas que siguen en carrera por las áreas: ¿la provincia se las entregará gratis, o podría cobrarles?

Entre marzo y septiembre, Fomicruz debería resolver a qué empresas entregan las 10 concesiones que está dejando YPF. El listado, en esencia, sigue siendo el mismo que se mencionó cuando CGC encabeza las negociaciones, con un dato adicional, según las fuentes consultadas para este informe: que la operadora de los Eurnekian no reparta el juego, no quiere decir que no pueda quedarse con algunos de los bloques en pugna.

Es oportuno repasar el esquema que referentes empresarios y políticos habían dado por sentado a principios de enero, con relación al interés de los bloques por parte de las empresas.

ADNSUR reveló el 6 de enero pasado que CGC se quedaría con la operación de las áreas Cañadón Seco, Cañadón León y Meseta Espinosa. Como se dijo más arriba y sumando la buena relación del grupo Eurnekian con el gobierno de Vidal, nada le impide ahora seguir con ese plan, o incluso a aspirar a otras áreas.

Otra empresa, conformada por la unión de Clear y Neuss, asumirían la operación de Cañadón La Escondida y Las Heras-Los Perales. Con relación a este último tándem empresario, fuentes del sector revelaron que semanas atrás se vio aterrizar un avión con los hermanos Neuss, a quienes se les atribuye vínculos cercanos al asesor estrella Santiago Caputo, para recorrer los campos petroleros en los que están interesados.

En aquel esquema de reparto original, Ingeniería ALPA se quedaría con el bloque ‘El Destino’, Koluel Kaike, Pico Truncado y El Cordón.

También se mencionó por entonces a la firma Crown Point, que se quedaría con El Guadal 1, Loma del Cuy y Cerro Bayo; esta empresa, que ya se quedó con Koluel Kaike en octubre del año pasado, viene sonando fuerte, repentinamente, en Santa Cruz.

La compañía, de origen canadiense, llega a Santa Cruz de la mano del empresario argentino Pablo Peralta, vinculado al negocio de lo seguros y la industria automotriz . Su nombre se escuchó fuerte días atrás, cuando adquirió la fábrica de Mercedes Benz en el país, en una compañía a la que sumó como vicepresidente al ex ministro de Economía de Mauricio Macri, Alfonso Prat-Gay.

Por otra parte, Roch se haría cargo de la operación de El Guadal 2, Cañadón Yatel y Cerro Guadal.

Empresa Posibles áreas de operación CGC Cañadón Seco, Cañadón León, Meseta Espinosa Clear y Neuss Cañadón La Escondida, Las Heras-Los Perales Ingeniería ALPA El Destino, Koluel Kaike, Pico Truncado, El Cordón Crown Point El Guadal 1, Loma del Cuy, Cerro Bayo Roch El Guadal 2, Cañadón Yatel, Cerro Guadal

Todo este listado de empresas requiere un asterisco al pie: el escenario del 6 de enero era que accederían a las áreas de forma gratuita, con el costo operativo saneado tras el despido de 2.500 operarios, que se terminará de concretar en los próximos días.

Ahora bien, con la provincia como nuevo repartidor del juego y sabiendo que las arcas estatales no recibirán el total equivalente al pasivo ambiental cuantificado, porque no habrá firma de indemnidad ambiental y cualquier saneamiento futuro podrá reclamarse a YPF, cabe una pregunta: ¿Vidal mantendrá el esquema de reparto sin cargo de las áreas, o les fijará un valor acorde a su magnitud e importancia, teniendo en cuenta además el alto ‘pasivo social’ que supone la pérdida de puestos de trabajo, que difícilmente serán reabsorbidos?

La respuesta a esa pregunta, seguramente, definirá cuál es el listado final de interesados por los bloques y en qué magnitud. Más que eso, definirá también el futuro laboral, económico y social de Santa Cruz. Volviendo a la canción del principio, en fin, “todo arde, si se aplica la chispa adecuada”.