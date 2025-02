Siguen los despidos en las represas de Santa Cruz: desconfianzas de Milei hacia ‘empresas kirchneristas’ y de los chinos por el acercamiento del gobierno hacia Trump

Las represas de Santa Cruz continúan paralizadas y hay pocos indicios de que puedan reactivarse, a partir de problemas de origen político, tanto de alcance nacional como internacional, según se evaluó desde el gremio de la construcción, con 2.500 trabajadores desvinculados de ese proyecto. Semanas atrás, el gobierno santacruceño hizo un enfático pedido para que el proyecto se reactive, pero no hay novedades.

Pese a los pedidos del gobierno de Santa Cruz hacia sus pares de Nación, la continuidad de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic continúa siendo una incógnita. En los últimos días se produjeron otros 23 despidos, entre personal que sigue efectuando tareas de mantenimiento, aunque la intervención del gremio de la construcción logró por ahora que se declare la conciliación obligatoria y queden, temporalmente al menos, sin efecto.

Chubut: PECOM inicia sus planes en Trébol-Escalante con 18 pozos y sigue la incertidumbre por el futuro de El Tordillo

“La última novedad que tuvimos es que hubo reuniones del gobernador en Buenos Aires, en las que le dijeron que no lo toman como un enemigo y no quieren que se prenda fuego la provincia, según lo que me transmitieron los ministros”, dijo Rubén Crespo, secretario adjunto de la UOCRA Comodoro Rivadavia, que trabaja junto a Raúl Silva como interventor en el gremio de Río Gallegos, desde diciembre del 2023.

“Según lo que dijeron, el gobierno quiere llevar adelante la obra, pero eso lo venimos lo venimos escuchando desde hace un año”, planteó el gremialista, en diálogo con ADNSUR. Mientras tanto, desde la paralización de la obra, a fines de 2023, hay 1.800 despedidos de la UOCRA, más otros 700 que pertenecen al gremio de supervisión, además de los que podrían sumarse cuando termine la conciliación obligatoria, con el personal de mantenimiento.

Detuvieron a un reconocido ladrón de Comodoro por estafar a comerciantes de Santa Cruz: qué modalidad usaba

“La provincia de Santa Cruz está muy castigada por el gobierno nacional, porque a esto se suman los despidos de la UOCRA en yacimientos, con 200 trabajadores que quedaron afuera en los yacimientos de la cuenca Austral, porque se eliminó un subsidio que había para la producción de gas -planteó Crespo-. Y también tenemos en el norte de Santa Cruz, con la retirada de YPF”.

El dirigente añadió, “está bien que no consideren a esta provincia como enemiga, porque acá se aprobaron la ley Bases, el RIGI y otras leyes que favorecen a la política del gobierno nacional”.

La autopsia confirmó cómo murió el bebé hallado en un basural y su mamá se quebró ante la Policía

PROBLEMAS DE FINANCIAMIENTO Y DESCONFIANZAS POLÍTICAS

Las represas, que debían estar terminadas en 2020, tienen un grado de avance de solamente el 20%, en el caso de la denominada ‘Néstor Kirchner’ y del 45%, en el proyecto bautizado como ‘Jorge Cepernic’. Según estimó Crespo, todavía quedarían años de trabajo antes de terminar el proyecto.

Si bien se cuenta con financiamiento de bancos chinos, a partir de la participación de la empresa de ese país, Gezhouba Group Internacional, pero desde mitad del año pasado ha quedado bloqueado un desembolso por 800 millones de dólares, de un total de 4.700 que costarían las obras. Según informó Infobae, hasta el momento se llevan pagados unos 1.850 millones de dólares.

Además de la firma china, con el 54% de la UTE, integran la sociedad las empresas Eling Energía Argentina (ex Electroingenería), con el 36% y la firma Hidrocuyo, con el 10% restante.

El país tuvo un récord de exportación de energía en 2024: ¿cuánto aportó el petróleo de Chubut?

“Lo que nos dicen a nosotros es que aparentemente Milei no quiere reiniciar la obra porque favorecería a una empresa kirchnerista, si bien la empresa china es del gobierno, pero lo toma como algo para favorecer al kirchnerismo. Y también se dice que a los chinos no les gusta el acercamiento que está teniendo Milei con Estados Unidos”, graficó, dando cuenta de que hay componentes de interés político nacional e internacional.

Por otro lado, vale recordar, la firma Electroingeniería también tuvo un fuerte crecimiento durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Sin embargo, lo llamativo es que mientras la obra sigue parada, con 2.500 puestos de trabajo paralizados que, en caso de reactivarse, se multiplicarían por dos, se estiman pérdidas de más de 3,5 millones de dólares por mes, lo que significa unos 1.300 millones de dólares por año, a raíz de los costos de mantenimiento y pérdida de generación de energía eléctrica, que el país debe importar en invierno.

Sin señales de obras públicas nacionales: ¿Qué pasará con la autovía Comodoro-Caleta y el acueducto?

Ubicadas a 145 kilómetros de El Calafate, las centrales permitirán aumentar un 4,5% la oferta de electricidad nacional y un 15% la producción de energía hidroeléctrica. La represa Jorge Cepernic está prevista con una altura de 41 metros, con tres turbinas del tipo Kaplan, y podría proveer 1.780 GWh por año. Por su parte, la N.K, proyecta una altura de 73 metros, con 5 turbinas Francis, para generar 3.167 GWh por año.

Crespo también indicó que hay problemas vinculados al financiamiento, ya que la UTE le exige al gobierno que le reconozca una deuda que se acumuló durante la pandemia, a través de una adenda para compensar ese reclamo.