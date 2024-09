Rucci exigió a la política que se expida sobre el comando antibloqueo en Vaca Muerta

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, encabezó esta mañana una multitudinaria asamblea general en la localidad de Rincón de los Sauces, al cumplirse 25 años del paro petrolero más importante en la historia de la organización gremial.

Durante su discurso, Rucci destacó el reencuentro con sus compañeros: "La verdad es que es un día de muchas sensaciones. Encontrarme con compañeros, con amigos de lucha, con amigos que marcaron la historia de este sindicato; que estaban en el frente de batalla peleando, nada más y nada menos, que por la dignidad de su familia. Pelearon contra la humillación, las injusticias y el avasallamiento de sus derechos, que eran cosa de todos los días. Y los trabajadores dijeron: Basta. En ese momento recurrimos a Guillermo (Pereyra) y le pedimos que nos representara. Él no dudó un minuto y se puso al frente de la lucha. Y un día como hoy, el 9 de septiembre, se realizó el paro más grande de la historia en estos yacimientos, en este lugar”.

“¿De qué sirve vivir, compañeros, si no luchamos por algo? ¿De qué sirve, si no luchamos por nuestras reivindicaciones, por nuestra dignidad, por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestros hijos? ¿Qué sentido tiene?”, se preguntó para destacar que, gracias a esa lucha, se pudo transformar al Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa “en uno de los sindicatos más importantes del país”.

Rucci dijo que los hombres y mujeres que hoy integran el sindicato “tienen la responsabilidad de recordar aquellas banderas, porque lo que nunca se abandona es la bandera de la lucha". Y lamentó que hoy, a 25 años de aquel paro, "la historia se repite".

"Hemos sido coherentes, hemos ido al diálogo. Pero que no se equivoquen. Ahora son ustedes quienes van a tener la grandeza de resistir, de pelear, de luchar. Como muchos habrán escuchado, se les ha ocurrido formar un comando antibloqueos y llenar los yacimientos de policía, gendarmería. Y si piensan que con eso nos van a asustar, están equivocados. Les vamos a presentar batalla, que traigan todo lo que quieran", afirmó, y a continuación exhortó a los legisladores provinciales, al gobierno de la provincia y a las empresas a “rechazar contundentemente esa idea de llenarnos de milicos para asustarnos. No hace falta que nos quieran domesticar como a un perro. No somos animales para que nos vengan a apalear”.

"¡No nos merecemos eso! Si fueron los empresarios los de la idea, les recuerdo que cuando vino la pandemia, la adenda y el 23 bis, los que pusimos el cuero fuimos nosotros para que esta industria no se cayera a pedazos. Así que si quieren quilombo, van a tenerlo, porque no hace falta que nos quieran cortar nuestros derechos a fuerza de palazos. ¡No hace falta eso! Mejor que gasten esa cantidad de dinero para darle ingresos y remedios a los jubilados, que los están apaleando. ¡Que pongan la plata en el 60% de los niños argentinos que no tienen para comer! ¡Ahí, pongan la plata! ¡No vengan a cuidar los intereses de las corporaciones!", exclamó.

Luego, el dirigente neuquino destacó que “el futuro es de ustedes, de sus hijos y de su familia; es de los hombres y mujeres que se rompen el lomo laburando. No voy a abandonar la bandera de lucha, pero les recuerdo que no hemos hecho nada injusto como para que vengan a llenarnos de gendarmería. Cada uno de nuestros reclamos está argumentado y lo discutimos en una mesa paritaria como corresponde. No tienen que venirnos a dar un palo en la cabeza porque no nos van a domesticar”.

Rucci, quien compartió escenario con el pleno de la comisión directiva del sindicato, la intendente de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda, y las diputadas Daniela Rucci y Paola Cabeza, pidió “no perder la dignidad” y recordó que “durante la pandemia perdieron la vida 84 compañeros que le ponían el pecho al labor para sostener a la industria. ¿Cuántos muertos más quieren? No hace falta militarizar los yacimientos si lo único que queremos es ir a trabajar y volver a nuestras casas sanos y salvos, y con el salario que corresponde”.

"Los legisladores se deben expedir sobre esto. Y no tengo duda de que el gobernador de la provincia de Neuquén se va a expedir en contra de esto", reclamó Rucci y agregó que la medida no tiene sentido "cuando se jactan de haber multiplicado la producción y batir récords todos los días. No es solo invertir en fierros; no deben olvidar que lo más importante de la industria es la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Espero que la industria también se expida sobre esto porque también es responsabilidad de ellos".

Por otra parte, Rucci pidió seguir trabajando para mejorar las condiciones que deben tener los trabajadores: “En las condiciones que deben tener nuestras familias, en los lugares donde vivimos, como Añelo, Rincón, Buta Ranquil. Necesitamos infraestructura, necesitamos que las empresas pongan lo que tienen que poner. Ese es el trabajo que queda por delante", concluyó.