Santa Cruz Es concejal, le dio una paliza a un vecino y presentó su renuncia a su banca tras 6 meses en el cargo "Me agarró en la calle, en la avenida, y me pegó sin aviso", relató la víctima del ataque. El jueves, el pleno del Concejo Deliberante deberá debatir si acepta o no la renuncia.