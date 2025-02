CHUBUT Ponce: “YPF no ha tomado ninguna decisión de vender Manantiales Behr, que no da pérdidas a la operadora” El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, aseguró en diálogo de ADNSUR que por el momento YPF no ha aceptado las ofertas de venta del bloque que mantiene en operación en Chubut, tras el trascendido que se originó esta mañana.