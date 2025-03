El juicio en Estados Unidos por la expropiación de YPF en 2012 continúa generando debate en el mercado financiero. Mientras algunos analistas minimizan su impacto en la cotización de la empresa, otros advierten que el litigio podría afectar su valuación bursátil, especialmente si la justicia estadounidense determina que la petrolera es un “alter ego” del Estado argentino.

El proceso judicial se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde la jueza Loretta Preska dictaminó que Argentina debe pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación sin cumplir con las condiciones establecidas en el estatuto de la compañía. La magistrada excluyó a YPF de la responsabilidad en el pago de la sentencia, aunque el fondo Burford Capital, que compró los derechos del reclamo, apeló esta decisión para que la empresa también sea considerada parte de la condena.

El Gobierno de Trump sancionó a Cristina Kirchner por corrupción y le prohibió ingresar a Estados Unidos

El juicio es un factor de seguimiento para los inversores, aunque algunos especialistas consideran que su influencia sobre la cotización de YPF es limitada. Guido Bizzozero, analista de Allaria, sostuvo que la empresa sigue siendo un activo estratégico y que el mercado ya habría descontado el litigio. “Jamás tuvimos en cuenta al juicio sobre la cotización o sobre la participación del Gobierno”, señaló.

Sebastián Crovetto, de Consultatio, coincidió en que el tema no ha sido determinante en la evolución de la acción. “Cuando el sentimiento del mercado es más negativo, el juicio cobra más relevancia, pero si hay buenas noticias en el plano macroeconómico, se diluye”, explicó.

Por otro lado, Sebastián Maril, director de Latam Advisors y especialista en litigios contra el Estado argentino, advirtió que el riesgo podría estar subestimado. “Las acciones de YPF no reflejan el impacto que este juicio podría tener. Si la jueza determina que la empresa es un alter ego del Estado, podrían embargar sus activos en el exterior”, sostuvo en diálogo con Bloomberg Línea.

Jugó en Primera División, estuvo en Estados Unidos y se convirtió en nuevo refuerzo de Newbery

A pesar del contexto judicial, los principales bancos de inversión mantienen una visión mayormente positiva sobre la petrolera. Según Bloomberg News, el precio objetivo de la acción de YPF se ubica entre 45 y 55 dólares, con recomendaciones de compra por parte de entidades como BTG Pactual y Jefferies.

La acción de YPF cerró el 21 de marzo en torno a los 35 dólares en la Bolsa de Nueva York, acumulando una caída del 4,91% en el último mes y del 17,10% en lo que va del año. Sin embargo, en los últimos 12 meses mostró un crecimiento del 76,23%.

Goldman Sachs mantiene una posición más cautelosa, con un precio objetivo de 38,40 dólares, reflejando incertidumbre ante la situación macroeconómica argentina. En tanto, Grupo Santander proyecta un retorno anual del 83,52%, mientras que Morgan Stanley prevé un rendimiento negativo del 4,2%.

"A vos solito no te da la nafta": Cristina Kirchner apuntó contra Milei tras la sanción de Estados Unidos

Posibles efectos del fallo en la empresa

El fondo Burford Capital busca que la justicia reconozca a YPF como un alter ego del Estado argentino, lo que permitiría embargar activos de la compañía. Entre las pruebas presentadas en la causa se menciona el uso de un avión privado de la empresa por parte de la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el manejo del presupuesto publicitario de YPF por parte del Gobierno.

Ignacio Sniechowski, analista de Grupo Invertir en Bolsa, señaló que el litigio genera un factor de riesgo para la cotización. “El juicio influye en el precio de la acción, porque es el riesgo que corren las empresas de capital mixto”, indicó.

No obstante, Sniechowski consideró poco probable que se embarguen acciones de la petrolera. “Las participaciones del Estado en YPF están en Argentina, no como ADRs en el exterior, por lo que no podrían ser embargadas. Además, cualquier cambio en el paquete accionario requiere aprobación del Congreso”, explicó.

Cristina Kirchner, tras la negativa de entrada a EE.UU: "A Videla y a Massera nunca les prohibieron ingresar"

Maril sostuvo que, aunque la empresa no sea considerada parte de la condena, el acceso al financiamiento podría verse afectado. “Si Argentina es declarada en desacato y hay posibilidad de embargos, se podría generar incertidumbre sobre nuevas emisiones de deuda”, afirmó.

Posibles escenarios

El litigio avanza por cinco frentes simultáneos, incluyendo apelaciones cruzadas y procesos de embargo en Nueva York, Londres y Dublín. Según Maril, también existen negociaciones extraoficiales entre el Gobierno y Burford Capital para alcanzar un acuerdo, aunque la administración de Javier Milei no puede reconocerlas públicamente.

En caso de una negociación, se estima que el capital de la sentencia, cercano a 8.100 millones de dólares, no sería modificado, pero podría haber una reducción en los intereses, que ascienden a 7.900 millones de dólares adicionales.

Salió a la luz el inesperado motivo por el que se separaron Ángela Leiva y el "Chelo" Weigandt

El plazo para que Argentina presente garantías y evite embargos venció en enero de 2024, lo que habilita a Burford Capital a avanzar con medidas sobre activos argentinos en el exterior. “Si el país intenta emitir deuda, Burford podría solicitar embargos sobre los fondos obtenidos”, advirtió Maril.

El mercado sigue de cerca la evolución del caso y el impacto que podría tener en la estabilidad financiera de YPF. La definición sobre la apelación y eventuales embargos será clave para determinar el futuro de la empresa y su cotización en los mercados internacionales.