“También están llevando adelante reuniones por fuera del ámbito de la Secretaría de Trabajo, pero hasta el momento no ha ingresado nada, formalmente, vinculado a alguna propuesta para revertir los despidos”, dijo Alberto Riquelme, titular del organismo laboral, en contacto con ADNSUR.

Si bien dijo que, en caso de que las partes lo requieran, podrían continuar con el diálogo más allá de esa fecha, por el momento no se perciben indicios de que la situación pueda cambiar. “Nosotros siempre estamos dispuestos a facilitar el diálogo”, dijo el funcionario local.

Reunión en Buenos Aires: Halliburton ratificó los despidos

Más allá de la convocatoria formal, en la que hasta ahora no surgieron avances concretos, salvo la suspensión temporal de los despidos, hasta que termine el período de conciliación, no se registraron avances en esos encuentros. Incluso la base continúa cerrada, ya que no se reabrió como se había ordenado al dictaminar la conciliación.

La historia oculta de los cabarets en Comodoro Rivadavia: más que un simple entretenimiento

De hecho, esta agencia pudo establecer que el miércoles hubo otra reunión, en Buenos Aires, en la que participaron Jorge Ávila y Héctor Millar, con representantes de la Cámara de Empresas de Operaciones Especiales, pero el resultado habría sido el mismo: Halliburton ratificó su decisión de avanzar con los despidos y cerrar su base en Comodoro Rivadavia, dejando de operar en la cuenca San Jorge, para concentrarse exclusivamente en Vaca Muerta.

La expectativa gremial pasaba también por la posibilidad de que las operadoras de la región generen condiciones para que la empresa se mantenga en actividad, pero hasta ahora no hay señales en ese sentido.

Conmoción y misterio: encontraron un cuerpo flotando en el paseo costero de Comodoro

Durante el encuentro del miércoles en Buenos Aires se habría planteado también un problema adicional, ya que Halliburton comunicó que, si bien abonará las indemnizaciones correspondientes, no reconocerá los francos compensatorios adeudados a los trabajadores.

Ante esta situación, Ávila habría advertido a los representantes de la CEOPE que desde la semana próxima se trabajará a reglamento, restando disponibilidad horaria cuando la actividad exige extender las jornadas laborales. Esto podría configurar un nuevo frente de conflicto, impactando a las demás empresas de servicios especiales.

Por otra parte, también trascendió que la empresa estaría ofreciendo, a trabajadores jerárquicos, la opción de trasladarse a Vaca Muerta o a otros destinos. La opción no es sencilla, porque en la región neuquina, el salario petrolero es inferior al de la cuenca San Jorge.

Comodoro sin pliegos para el transporte: se viene otra prórroga o el servicio se corta

Es útil recordar que la empresa había remitido 290 telegramas de despido semanas atrás, pero se estima que la cantidad de afectados superaría los 300, al contabilizar también los puestos de trabajo que se perderían en empresas subcontratistas.