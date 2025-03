“Mañana se vence la conciliación de 15 días más la extensión por 5, pero en todo este tiempo la empresa dijo que no encuentra cómo seguir trabajando en la cuenca y mantuvo los portones cerrados”, lamentó Fabián Aparicio, delegado de trabajadores petroleros en la empresa, al ser consultado por ADNSUR.

El delegado detalló que son 150 trabajadores convencionales y 140 jerárquicos los que recibieron los telegramas de despido, al tiempo que describió que durante el período iniciado el 18 de febrero, la compañía mantuvo sus portones cerrados, sin haber retomado la actividad, como indicaba la medida de la Subsecretaría de Trabajo.

Además, se suma otro número no establecido de trabajadores de empresas subcontratistas que dependen de la actividad de la compañía.

“En este tiempo no volvieron a abrir la empresa y eso es violatorio de la conciliación -cuestionó Aparicio-. Pagaron los sueldos a principios de este mes, pero con muchos errores, porque no liquidaron viandas ni los francos compensatorios que deben. Hay muchos problemas de liquidación".

El delegado cuestionó la decisión empresarial, al indicar que “si bien puede haber problemas porque hay menos trabajo, siempre hubo mesas de discusión sobre estos temas y se buscó una solución. Pero aquí lo primero que hicieron fue despedir a 290 personas, cerrar el portón y poner policía; es una falta de respeto para toda la región.”

Aparicio precisó que se está hablando de que la firma abonaría indemnizaciones del 120%, pero advirtió que “esto igualmente no alcanza para nada, porque hay mucha gente que lleva pocos años de trabajo y con 3 ó 4 sueldos que le puedan pagar, no va a tener ninguna solución. Lo que necesita es seguir llevando el plato de comida a su casa, pero la empresa dijo en todo este tiempo que ellos no encuentran ‘la luz’ para seguir en la cuenca y que se tienen que ir.”

Además, evaluó que tampoco hay indicios de que la compañía de servicios especiales esté en algún tipo de negociación con operadoras para acordar nuevas tarifas, como suele ocurrir en la industria, cuando 'se amenaza' con despidos para presionar en esa negociación. En este caso, añadió el trabajador, hubo reuniones con la cámara de empresas de operaciones especiales y con la de productoras de hidrocarburos, pero no surgió nada que genere expectativa de que mañana habrá un cambio en la postura de la firma.

De todos modos, no descartó que este jueves pueda surgir una nueva prórroga de otros 5 días hábiles, prolongando la definición por una semana más. “Van a estar las operadoras y el sindicato, esperemos que aparezca alguna solución. Y si no, se tomarán las medidas que correspondan, que dependerán de lo que anuncie el secretario general Jorge Ávila”, concluyó el delegado gremial.