El CEO de YPF, Horacio Marín, presentó en el CERAWeek de Houston la estrategia de la compañía para enfocarse exclusivamente en Vaca Muerta y desinvertir en campos maduros. Durante el evento organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) Houston, Marín detalló la venta de activos convencionales, las proyecciones de producción y el avance del proyecto de gas natural licuado (GNL).

"En 2026 vamos a hacer una compañía dedicada totalmente al no convencional y queremos ser mejor que cualquier empresa americana", afirmó Marín al referirse a la transformación de YPF. Según el ejecutivo, la empresa busca consolidarse como una firma integrada, enfocada en Vaca Muerta y con altos niveles de eficiencia.

GNL y nuevos proyectos de infraestructura

En relación con el proyecto Argentina LNG, Marín informó que mantuvo reuniones con dos empresas de relevancia internacional interesadas en participar. "Podría ser un notición a confirmarse en los próximos meses que cambiaría completamente lo pensado hasta el momento", adelantó.

La fase 1 del proyecto prevé la instalación de dos barcos con una capacidad total de seis millones de toneladas por año (MTPA), con Alemania como principal comprador. En una segunda etapa, se sumarían 10 MTPA adicionales con Shell como socio y offtaker. El proyecto contempla una tercera fase de entre 10 y 14 MTPA, con la posibilidad de una cuarta fase.

En cuanto a infraestructura, Marín mencionó el ingreso de Chevron y Shell al proyecto VMOS y la habilitación del Duplicar X, una nueva alternativa de ampliación de capacidad de evacuación. También adelantó que se analiza una inversión en un sistema de transporte ferroviario para traer arena desde Entre Ríos, debido a las pérdidas de rendimiento que detectaron en el material proveniente de Río Negro.

Inversiones en Vaca Muerta

YPF obtuvo cuatro nuevas concesiones en Neuquén y, según Marín, demandarán inversiones por 20.000 millones de dólares en 1.050 pozos. El objetivo es alcanzar una producción de 1,5 millones de barriles diarios y 30.000 millones de dólares en exportaciones anuales para 2031.

El ejecutivo destacó que la petrolera estatal tenía previsto reducir inversiones en Vaca Muerta antes de su llegada. "Cuando entré estaban por bajar perforadores de Vaca Muerta", señaló, y explicó que el objetivo es concentrar los recursos en la formación.

Venta de activos convencionales y reversiones

En el marco del plan de transformación de YPF, Marín reafirmó la decisión en curso de desprenderse de todos los activos convencionales. "A mí lo único que me interesa es Vaca Muerta, porque el resto no da valor", afirmó.

La compañía lanzó el Plan Andes, mediante el cual puso a la venta 33 áreas convencionales en distintas cuencas del país. Algunas de estas áreas ya fueron transferidas y, según Marín, generaron ingresos por 130 millones de dólares, mientras que otras aún están en proceso de negociación.

El ejecutivo explicó que en ciertos casos no fue posible concretar ventas debido a que los pasivos ambientales superaban los activos. "Lo que hicimos con Tierra del Fuego fue el Andes 2, que quisimos vender las áreas y nos terminaban pidiendo que les paguemos millones de dólares para tomarlas", detalló.

En Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén, YPF está implementando un procedimiento de cierre de áreas en conjunto con los gobiernos provinciales. "Vamos a sentar un precedente de cómo van a ser los procesos cuando se terminan los cuentos", indicó Marín.

Las opciones incluyen la reversión de áreas a las provincias para su relicitación o la cesión directa a empresas provinciales. En Santa Cruz y Tierra del Fuego, el proceso está avanzado, mientras que en Neuquén recién se iniciaron las negociaciones. Entre las áreas involucradas se encuentran Puesto Hernández y Chihuido de la Sierra Negra.

Marín detalló que el proceso de salida de los campos convencionales incluye auditorías ambientales y planes de abandono de pozos. "Lo que se hace es una línea de base, una auditoría de cierre, y te quedás con un plan para remediar los pasivos", explicó.

Cada nueva empresa que ingrese a operar un área asumirá la responsabilidad de los pozos en actividad, mientras que YPF se hará cargo del abandono de los pozos no operativos. "Esto no lo inventé yo, sino (José) Estenssoro en los 90. En todo pozo que entra una empresa nueva pasa a su cargo y en todo pozo que no entre, bueno, decímelo de antemano, es mío y yo tengo que hacerme cargo del abandono", afirmó.

Según Marín, la operación en campos convencionales generaba pérdidas por cientos de millones de dólares al año, lo que afectaba la capacidad de inversión en Vaca Muerta. "Mi objetivo es que en 2026 YPF sea una empresa no convencional, resiliente y con un lifting cost de 4,2 dólares por barril", sostuvo.

El CEO de YPF afirmó que la empresa se enfocará en ser más eficiente y competitiva frente a las compañías estadounidenses especializadas en no convencional. "Nos hemos puesto como meta que vamos a ser mejores que cualquier compañía del no convencional de Estados Unidos", concluyó.