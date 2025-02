El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, recibió al intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, para analizar la situación del área Medanito en el sur pampeano. Durante el encuentro, desarrollado en las oficinas del gremio, ambas partes coincidieron en la preocupación por la falta de inversión de la operadora Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), debido a la ausencia de certezas sobre la continuidad de la concesión, cuyo vencimiento está previsto para 2026. La indefinición en la Legislatura provincial sobre la renovación del contrato impacta en la estabilidad laboral y en las pymes locales vinculadas a la actividad.

El intendente Monsalve explicó que "25 de Mayo está atravesando una situación crítica. Estamos perdiendo muchos puestos de trabajo, hay pymes al borde de la quiebra y la operadora ya manifestó que no realizará inversiones mientras no tenga certeza sobre la continuidad de su contrato". Enfatizó que la falta de decisiones políticas pone en riesgo la estabilidad de cientos de familias y llamó a la acción inmediata: "No podemos esperar hasta que finalicen los plazos contractuales sin inversiones ni generación de empleo. Si no se resuelve pronto, habrá más desocupación y una crisis social aún mayor".

El secretario general del gremio, Marcelo Rucci, expresó su preocupación por la falta de definiciones de los diputados provinciales. "Hoy, 25 de Mayo está en una situación insostenible. No se trata solo de los trabajadores petroleros, sino de toda la comunidad. La actividad hidrocarburífera sostiene el comercio local y a otros sectores gremiales. Si no hay una respuesta inmediata, el impacto social será devastador", advirtió.

Según Rucci, la falta de inversión y la caída de la actividad han provocado una reducción del 30% en los puestos de trabajo de la localidad, lo que ha generado manifestaciones y protestas de los trabajadores y vecinos afectados. "No puede ser que la política esté jugando con el futuro de la gente. Necesitamos que los legisladores estén a la altura de las circunstancias y actúen con urgencia", remarcó.

El dirigente sindical señaló que las áreas petroleras de La Pampa tienen un gran potencial productivo y que es fundamental garantizar su continuidad. "Todavía queda mucho por hacer. Las áreas están en recuperación primaria y hay un enorme potencial para la recuperación secundaria. Pero si seguimos con este cortoplacismo y falta de decisiones, lo único que va a pasar es que más trabajadores pierdan su empleo y más familias queden en la calle", sostuvo.

Finalmente, Rucci advirtió que, de no obtener respuestas satisfactorias en el corto plazo, el sindicato intensificará las medidas de acción directa: "No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros compañeros y sus familias sufren. Si es necesario, vamos a movilizarnos a la Legislatura y a cualquier ámbito donde debamos estar para defender los derechos de los trabajadores y la estabilidad de la comunidad".