Tras la primera audiencia de conciliación realizada este viernes, el titular de Petroleros Chubut, Jorge “Loma” Ávila dijo que la empresa Halliburton mantuvo su postura de enviar los 290 telegramas de despido y aseguró que buscarán reinsertar laboralmente a los trabajadores.

“Nosotros estamos intentando ver si hay algún arreglo, o algo para mejorar esto; tenemos propuestas para sacar a la gente, pero no el mecanismo para impulsarlo. Si las operadoras tienen el mecanismo para arreglarlo, tienen que decir cuál es”, afirmo Ávila, al término del encuentro.

“No van a dar marcha atrás con los despidos, es lo que anunció la empresa. Si no quiere laburar más en la cuenca, nosotros nos vamos a encargar de que no vuelvan nunca más a Chubut. Ellos piensan que pueden ir y venir cuando quieran, pero todas las empresas que despiden gente, van a quedar afuera”, advirtió el dirigente sindical.

Por otra parte, Ávila dijo que esperarán a que termine el período de conciliación, pero no quedó prevista una nueva audiencia. “Si en el medio quieren llamar, estamos dispuestos a escuchar, pero no hay nuevas reuniones previstas. Esto ya se lo dije a la gente antes de la audiencia: hay algunos que van a cobrar mucha plata y otros muy poca, pero ya les dijimos que los despidos están y no vamos a poder volver para atrás. La responsabilidad nuestra es que en algún lugar van a volver a trabajar”, indicó.

Fuentes del sector habían pronosticado un amplio período de negociación, en el que la compañía de servicios especiales buscaría acordar nuevas condiciones de trabajo y una mejora de tarifas, en especial en el norte de Santa Cruz. Sin embargo, por el momento Ávila fue categórico y afirmó que no hay posibilidades de revertir la decisión de la empresa petrolera.

“Salir así de la cuenca es una locura”

Tal como se había adelantado, este viernes se desarrolló la primera audiencia de conciliación obligatoria en la sede de la Subsecretaría de Trabajo, con presencia de representantes sindicales y de todas las operadoras petroleras, además de autoridades de la empresa Halliburton y el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce.

En la previa del encuentro, Diego González, delegado de la empresa, manifestó su sorpresa por la medida tomada por Halliburton. "Nosotros tenemos la expectativa de que la empresa sea razonable, porque salir de un día para otro de la cuenca y despedir a 290 trabajadores es una locura. Es la empresa de servicios especiales más antigua de la región y no es para nada razonable la decisión que están tomando", dijo González en diálogo con Radio Del Mar.

El trabajador dijo que la decisión provocó un fuerte impacto en los trabajadores. "La primera tarea que nos dio Jorge (Ávila) fue tranquilizar a la gente, para que no hagamos cagadas, hay que esperar y tenemos que seguir todos los pasos legales, porque esto va a llevar un tiempo largo -aseguró-. Si Halliburton decide irse de acá, se buscará la manera de reubicar a todos y conservar los puestos de trabajo, que es lo más importante para nosotros".

González precisó que hay trabajadores con mucha experiencia laboral. "Nosotros fuimos los primeros en Neuquén en hacer los pozos shale. La experiencia que tenemos acá es tremenda, incluso a nivel Sudamérica", valoró.