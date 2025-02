El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa inició un relevamiento del estado de las rutas y caminos utilizados por los trabajadores en Vaca Muerta. La medida responde a la creciente preocupación por las condiciones de transitabilidad y el riesgo de accidentes viales en los accesos a los yacimientos.

El secretario general del gremio, Marcelo Rucci, afirmó que los caminos presentan un "abandono total", lo que pone en peligro la seguridad de los trabajadores. "No hay aporte de material, no hay riego, no hay máquinas, y como si eso fuera poco, tenemos compañeros de movimientos de suelo en la casa. Achican gastos y dejan que esto se destruya", señaló en diálogo con LU5.

Desde el gremio explicaron que las condiciones de las rutas afectan no solo la seguridad vial, sino también la productividad de las jornadas laborales. "No solo tienen que estar 12 horas trabajando, sino padecer estos caminos que están totalmente deteriorados. La industria exige productividad, pero en un camino como este no se puede producir nada", sostuvo Rucci.

El relevamiento abarca tanto rutas provinciales como caminos internos en los yacimientos. Uno de los casos mencionados por el sindicato es el de la Ruta Provincial 17, utilizada casi exclusivamente por vehículos vinculados a la actividad hidrocarburífera. En este sentido, Rucci planteó que la industria debería colaborar con su mantenimiento, ya que su uso es prácticamente exclusivo del sector petrolero.

El gremio indicó que, tras los primeros relevamientos, algunas compañías comenzaron tareas de mantenimiento, como el nivelado de caminos. Sin embargo, advirtieron que estas acciones aún son insuficientes para garantizar condiciones seguras de circulación.

Rucci también señaló que el reclamo no se limita a los caminos internos de los yacimientos, sino que incluye rutas nacionales y provinciales deterioradas por el constante tránsito de camiones petroleros. Según el dirigente sindical, las empresas deberían contribuir económicamente con la administración pública para mejorar la infraestructura vial y reducir el riesgo de accidentes.

"Quiero dejar bien en claro que acá no hay ningún corte de ruta, no hay asamblea ni paro. Estamos relevando y vamos a insistir con el pedido para que las empresas participen activamente en el mantenimiento de las rutas y caminos", aclaró Rucci.

