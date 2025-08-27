Vuelve a Comodoro el Oficial Gordillo presentando su nuevo espectáculo

Miguel Martín, tal como nos tiene acostumbrados, promete carcajadas de principio a fin con su nuevo espectáculo, “Gordillo, 20 años + 1”, que combina humor, recuerdos y emociones.

La cita será el próximo 10 de octubre , a las 20.30 hs en el Teatro María Auxiliadora.

Las entradas están a la venta a través de www.entradaweb.com.ar con todas las tarjetas, y también en disquería Merlín, de Pellegrini 874 (solo con efectivo).

Este show, pensado para toda la familia, invita a un viaje por las aventuras del querido Oficial Gordillo, explorando las diferencias entre las infancias de antes y las actuales, con el toque único que lo caracteriza.

Una de las grandes sorpresas de la noche es la participación de “La Mary”, quien, con su estilo desopilante, ofrece una sesión de psicología en la que interactúa directamente con el público, generando momentos tan cómicos como entrañables.

Además, se suma el humor de Saúl Showman, quien complementa la propuesta, logrando que las risas no den tregua durante toda la función.

Con historias que reflejan vivencias cotidianas y recuerdos de su trayectoria, “Gordillo, 20 años + 1” se posiciona como un espectáculo ideal para compartir en familia, ofreciendo una experiencia única que mezcla diversión y nostalgia.