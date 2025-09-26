Urbana participa de la 11° Expo Industrial en Comodoro

La Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica 2025 llega a su 11.ª edición como uno de los eventos más relevantes de la región. Urbana se suma por cuarta vez consecutiva a este espacio, consolidando su presencia con una agenda de charlas, actividades y entretenimiento que destacan la innovación y la industria local.

Bajo el lema “Sustentabilidad en acción”, la empresa busca mostrar cómo la innovación en su servicio contribuye al cuidado del ambiente y al bienestar de las personas. La gestión ambiental exige hoy más que nunca tecnología, innovación y compromiso, y en Urbana asumimos ese rol con responsabilidad y visión de futuro.

En esta edición, Urbana presentará un stand ecológico especialmente diseñado con maderas recicladas, reafirmando su compromiso con la sustentabilidad y la innovación en la gestión de residuos.

La propuesta no solo busca reducir el impacto ambiental mediante la reutilización de materiales, sino también dejar una huella positiva en la comunidad: una vez finalizado el evento, la estructura será donada a una institución local, donde podrá seguir cumpliendo una función útil.

De este modo, el stand adquiere un doble propósito al combinar un valor ambiental y social, y se convierte en un ejemplo concreto de cómo es posible dar nuevos usos a los recursos disponibles.

Con esta acción, la empresa refuerza la idea de que la gestión de residuos no debe entenderse únicamente como recolección y limpieza, sino como una oportunidad para educar, concientizar y transformar la relación de las personas con los materiales que consumen y desechan.

En ese sentido, Levan Macharashvili, gerente general de Urbana, destacó: “El servicio no es solo limpiar la ciudad, sino también educar y sembrar conciencia en las nuevas generaciones”.

Programa de actividades

La propuesta de Urbana incluye un cronograma de actividades gratuitas para toda la familia que combinan educación, participación y concientización ambiental.

Jueves 2 de octubre

* 13 a 18 h: Apertura del stand con juegos y entretenimiento.

* 18 a 20 h: Recibimiento de autoridades.

Viernes 3 de octubre

* 15 a 16 h: Taller “Huerta en casa” con Verónica Miguel, que enseñará técnicas para la autogestión de alimentos. Requiere inscripción previa.

* 16 a 17:30 h: Entretenimiento para los más chicos con Santiago Fagnani.

* 18 a 19 h: Intercambio de plantines: trae una ecobotella o pilas y llévate un plantín, uno por familia.

Sábado 4 de octubre

* 15 a 16 h: Taller “Huerta en casa” con Verónica Miguel

* 16 a 17:30 h: Entretenimiento con Santiago Fagnani

* 18 a 19 h: Intercambio de plantines por ecobotellas y pilas, uno por familia.

La invitación está abierta a toda la comunidad para que se acerque a la Expo Industrial 2025 y participe de las actividades.

📍 Más información: www.urbanacr.com.ar/expoindustrial/