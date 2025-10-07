El stand de la empresa Urbana en la Expo Industrial fue construido con plantas y maderas recicladas, reafirmando su compromiso con el cuidado ambiental.

Además, más de 10.000 personas visitaron el espacio y se sumaron a la campaña SE-PARAR, participando de juegos e intercambiando materiales reciclables por plantines, cada una comprometida con la sustentabilidad.

Bajo el lema “Sustentabilidad en acción”, Urbana ofreció el taller “Huerta en casa” a cargo de Verónica Miguel, que convocó a más de 60 personas interesadas en aprender técnicas para generar un espacio verde en sus hogares.

El stand también contó con actividades destinadas a los más chicos. Santiago Fagnani fue el encargado de transmitir, a través de juegos y dinámicas, la importancia de separar los residuos y el trabajo que desarrolla Urbana en la ciudad.

Urbana participa de la 11° Expo Industrial en Comodoro

En el marco de la iniciativa de intercambio ecológico, la empresa entregó 600 plantines a vecinos de todas las edades. Cada familia recibió un plantín a cambio de ecobotellas o pilas, logrando un alto impacto ambiental y social.

Asimismo, Urbana distribuyó bolsitas para autos, con el objetivo de fomentar que los residuos sean depositados correctamente y no arrojados en la vía pública. Esta acción refuerza la idea de que el servicio de higiene ambiental no se limita a la limpieza, sino que también abarca la educación y la concientización ciudadana.

En línea con su visión de futuro y responsabilidad ambiental, la empresa presentó un stand construido íntegramente con maderas recicladas. Esta propuesta buscó no solo reducir el impacto ambiental mediante la reutilización de materiales, sino también dejar una huella positiva en la comunidad: al finalizar la Expo, la estructura será donada a una institución local para que continúe cumpliendo una función útil.

“Buscamos hacer en Comodoro lo que se hace en el mundo", afirmó Juan Seleme tras inaugurar el nuevo centro de alta complejidad

“El servicio no es solo limpiar la ciudad, sino también educar y sembrar conciencia en las nuevas generaciones”, destacó Levan Macharashvili, gerente general de Urbana. Una visión que se reflejó plenamente en cada una de las actividades desarrolladas durante la Expo Industrial.