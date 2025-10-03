Urbana: intercambio de plantines en la 11° Expo Industrial
Hasta este sábado la empresa llevará a cabo en el marco de la tradicional exposición de Comodoro Rivadavia una actividad especial que comenzó este viernes.
Este viernes 3 y el sábado 4 de octubre, Urbana Higiene Ambiental invita a la comunidad a participar del tradicional Intercambio de Plantines, una propuesta que se desarrollará en el marco de la 11° Expo Industrial, Comercial e Innovación Tecnológica, organizada por la Agencia Comodoro Conocimiento.
La actividad, que ya se ha convertido en un clásico para los vecinos y vecinas de la ciudad, promueve el cuidado del ambiente, el reciclado y la valorización de los residuos orgánicos, generando conciencia sobre la importancia de reducir la huella ecológica en la vida cotidiana.
Durante las dos jornadas, quienes se acerquen al stand de Urbana podrán entregar material reciclable limpio y seco (como botellas PET, tapitas, papel y cartón) y a cambio recibirán plantines de distintas especies, fomentando así el compromiso ciudadano con la economía circular y la forestación urbana.
El Intercambio de plantines se suma a la amplia agenda de actividades que propone la Expo Industrial, un espacio de encuentro donde empresas, instituciones, emprendedores y estudiantes comparten proyectos, innovación y experiencias vinculadas al desarrollo productivo y sustentable de la región.
De esta manera, Urbana reafirma su compromiso con la educación ambiental y la participación comunitaria, invitando a todas las familias a sumarse a esta iniciativa que combina el cuidado del entorno con acciones concretas de responsabilidad ambiental.
La invitación está abierta a toda la comunidad para acercarse y disfrutar de las actividades en la Expo Industrial 2025.
📍 Más información: urbanacr.com.ar/expoindustrial
(Contenido patrocinado editado por un periodista de ADNSUR)