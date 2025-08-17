La temporada de liquidación de invierno ya está en marcha y Sant Antoni, una de las marcas de moda más elegidas en Argentina, presenta en Comodoro Rivadavia una propuesta que combina importantes descuentos y una experiencia interactiva para sus clientas.

Además de un reto en redes sociales, el local de Comodoro Rivadavia ofrece atractivos descuentos en prendas de la temporada de invierno, con una amplia variedad de opciones para renovar el guardarropa. Así, surge imponente el 2 x 1 en las prendas o 35 por ciento de descuento llevando una sola.

El local de Sant Antoni se encuentra en 📌 Bartolomé Mitre 927, Comodoro Rivadavia, y abre en los siguientes 🕐horarios:

Lunes: de 12 a 20 hs.

Martes a sábados: de 10:30 a 13 hs y de 15:30 a 20 hs.

Como valor agregado, la marca recibe a sus clientas con un café ☕los días sábados, transformando la visita en una experiencia más cálida y cercana.

En el marco de su liquidación de temporada, la firma lanzó un concurso a través de Instagram que desafía a adivinar el peso exacto de un look presentado en un reel.



La dinámica es sencilla:

Comentar el peso estimado del outfit.

Arrobar a una amiga.

Compartir el reel en historias (las cuentas privadas deben enviar captura).

La persona que acierte el peso exacto se llevará el conjunto completo a su casa. En caso de que nadie logre dar con el número justo, ganará quien más se acerque sin pasarse.





El plazo para participar vence el lunes 18 de agosto a las 20 horas y la ganadora será anunciada en las historias oficiales de la marca.

“Queremos sorprender a nuestras clientas y premiar su fidelidad con un concurso divertido que, además, les da la posibilidad de llevarse un look completo de la nueva colección”, destacaron desde Sant Antoni.

Quienes deseen conocer más detalles sobre el concurso o la liquidación pueden seguir las novedades en la cuenta oficial de Instagram @santantoni.comodoro.

