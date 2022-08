Luciana Fernández es profesora graduada de inglés y formadora de docentes con 28 años de experiencia en el campo de la educación. Se ha especializado en Metodología, Práctica Docente, Educación Infantil, Alfabetización y Pensamiento Crítico. Tiene un Diploma en Investigación Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad de Cambridge. Tiene también dos certificaciones de posgrado en Enseñanza para la Comprensión y Culturas del Pensamiento (FUNDACIES, Colombia).

Luciana se ha presentado en numerosos congresos y convenciones tanto a nivel nacional como internacional y recibió una beca IATEFL en 2016.

Actualmente es Consultora Académica Senior Internacional para National Geographic Learning y es Asesora Educativa en varias escuelas bilingües a nivel local e internacional. Ha sido docente y directora en varias instituciones de Buenos Aires y ha sido formadora de docentes en ESSARP (Asociación Escolar de Habla Inglesa del Río de la Plata) durante los últimos dieciocho años.

El sábado 10 de septiembre se presentará en ACRICANA con dos workshops presenciales:

✅Teaching Thinking Skills in the Language Classroom

Among the 21st century skills our children need to thrive in the world today, critical thinking is paramount. Although the term “critical thinking” seems to be commonly used in syllabuses, articles and educational contexts, it still needs to be reflected upon and deconstructed to find it comprises a number of sub skills. Being a critical thinker implies being able to analyze, make inferences, interpret and evaluate; thinking critically involves being inquisitive, having self-awareness, questioning, judging and debating. Language teachers who see themselves as thinking teachers, will encourage a culture of thinking in which language is used as a true means of communication.

What strategies, techniques and resources can teachers use to make all these thinking processes visible? It is the aim of this presentation to explore how teachers can make visible what lies beneath our students´ thinking!

✅ Inquiry-based Learning: The Power of Wondering.

Inquiry-based learning refers to a set of approaches that encourage students to engage with new ideas through curiosity and exploration. As protagonists of their own learning process, students develop new knowledge and skills for life and their future careers.

But how can we make inquiry-based learning a reality in our language classrooms? It is the aim of this presentation to discuss the what, the why and most importantly the how of inquiry-based learning, providing you with lots of practical ideas.

Link de inscripción: https://bit.ly/3QwxjIK