Una empresa nacida en Comodoro y Nro 1 en la Patagonia lanzó un innovador y único Plan de Ahorro para la vivienda propia

Tu Hogar Patagonia, una empresa nacida en Comodoro Rivadavia se transformó en la primera y única en la Patagonia en lanzar un plan de ahorro integral para que todas las personas puedan acceder a su vivienda, diseñado específicamente para familias que buscan dejar de alquilar y convertirse en dueñas de su casa propia.

Este plan, denominado "Plan de Ahorro 60/40", promete ser una solución sin precedentes para acceder a la vivienda soñada.

El objetivo principal de esta iniciativa es facilitar el acceso a la vivienda, permitiendo a los interesados comenzar a pagar su casa en cuotas fijas e invariables.

¿Cómo funciona el Plan de Ahorro 60/40, el plan único de Tu Hogar Patagonia?

Este innovador esquema se divide en dos componentes clave:



• 60% de Financiamiento: Tu Hogar Patagonia financia el 60% del valor total de la vivienda, para que puedas acceder a la propiedad que siempre has deseado en cuotas fijas invariables.

• 40% de Ahorro: Solo necesitas ahorrar el 40% del valor de tu hogar, lo que te permite tener un control total sobre tus finanzas y alcanzar tu objetivo de manera segura.

Con este plan, se paga el 60% del valor de la vivienda en cuotas fijas. Luego, después de la cuota 18, con el 40% se retira la casa propia.

La vivienda se entrega en 60 días, y el cliente sigue pagando las cuotas restantes.

Beneficios Clave del Plan 60/40

El plan no solo simplifica el acceso a la vivienda, sino que también ofrece una serie de ventajas importantes para los futuros propietarios:

• Acceso a propiedades de alta calidad: Con este plan de ahorro, podrás acceder a propiedades de alta calidad y valor.

• Flexibilidad en el pago: el plan te ofrece flexibilidad en el pago, para que puedas adaptarte a tus necesidades y presupuesto.

• Construí tu hogar soñado: Con Tu Hogar Patagonia, podrás construir tu hogar soñado con materiales de alta calidad y diseño innovador.

Además de este plan único, Tu Hogar Patagonia cuenta con logística propia, un predio de 10 mil metros cuadrados con fabricación y sucursales en El Calafate y Neuquén.

Tu Hogar Patagonia se dedica a la fabricación y comercialización de viviendas de ladrillo, con orientación a minimalismo formatos CUBO, y construye hogares "mega resistentes" con un sistema doble pared único en el mercado, utilizando materiales de excelencia.

Las casas son doble pared con doble aislación, preparadas para el clima patagónico.

¡No pierdas la oportunidad de tener tu hogar 🏡 propio!

Para obtener más información sobre este plan y dar el primer paso hacia la casa propia, Tu Hogar Patagonia invita a los interesados a:

• Contactarse 👉 directamente.

• Visitar sus oficinas para una atención personalizada.

• Asesorarse HOY MISMO al 📞2974309360.

📌 Datos de contacto de Tu Hogar Patagonia

• Casa Central: Golfo San Jorge 31 Esq. Ruta 3. Km3. Comodoro Rivadavia, Chubut

• WhatsApp: 2974309360

Web:



• Chateá directamente por WhatsApp

• Instagram :

• Facebook :



(Contenido patrocinado editado por un periodista de ADNSUR)