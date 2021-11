Un show tributo a Sandro en Comodoro

"Es un artista increíble... hace algún tiempo que se nos fue pero la gente sigue teniendo la necesidad de verlo sobre el escenario", cuenta Fernando Samartin, el músico que interpreta a Sandro en un show tributo que estará en Comodoro la primer semana de diciembre.

Fernando no es solo un "imitador". "Siempre me interesó la seriedad, trabajo desde un lugar artístico que tiene que ver con la verdad. Sobre el escenario yo me creo que soy Sandro, porque si no me lo creo yo no te lo puedo hacer creer a vos", dice, enfatizando en lo lúdico de la actuación y la interpretación desde la profundidad de los personajes.

Su espectáculo se aleja "de las imitaciones cutre, logre poner sobre el escenario un espectáculo de tributo internacional", valora el artista, que incluso tocó con los músicos de Sandro. Mirá la entrevista de ADNSUR

