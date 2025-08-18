Un gimnasio de Rada Tilly revoluciona la experiencia fitness con más espacio, máquinas nuevas y cuotas más bajas

Invictia, el gimnasio más emblemático de Rada Tilly, encara una transformación sin precedentes que incluye, por ejemplo, más espacio, la duplicación de la cantidad de máquinas y la baja en el valor del pase mensual.

Tras 10 años de trayectoria, la institución anunció una reinversión estratégica de USD 150.000, destinada a modernizar por completo sus instalaciones y servicios.

“Los gimnasios tienen dos opciones: o ser un museo o reinvertir”, sostuvo Federico Blanco, referente del espacio, en diálogo con Seta TV.

Alquileres en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly: ¿cuáles son los precios y las zonas más buscadas?

Bajo esa premisa, el objetivo es claro: pasar de un modelo de negocio de margen a uno de volumen, ampliando su comunidad.

Hoy Invictia cuenta con 800 socios, pero la meta es llegar a 1.300 gracias a una superficie de 1.300 metros cuadrados cubiertos que garantizan comodidad y amplitud.

Uno de los cambios más celebrados de esta transformación es la reducción del costo de la cuota, que se fija en $ 68.000 para el pase libre, cuando su valor real debería superar los $ 100.000.

Con esta modalidad, los socios pueden acceder a todas las disciplinas: CrossFit, funcional, spinning, musculación, boxeo fit y full body.

Con ahorros de hasta el 50% en frutas y verduras, el Mercado Comunitario atrae cada vez más clientes

La renovación incluye:

Más equipamiento: en los próximos 30 días llegarán más de 20 máquinas nuevas.

en los próximos 30 días llegarán más de 20 máquinas nuevas. Área de CrossFit ampliada: con elementos solicitados por profesores y alumnos, cerrada con vidrio para mayor privacidad.

con elementos solicitados por profesores y alumnos, cerrada con vidrio para mayor privacidad. Zona de musculación reorganizada: aprovechando lo que antes era el espacio de box.

aprovechando lo que antes era el espacio de box. Sala de spinning renovada: con capacidad para 60 bicicletas y mejoras en sonido e iluminación.

con capacidad para y mejoras en sonido e iluminación. Patio verde y comunidad: un espacio pensado para el encuentro, donde no faltan los asados entre socios.

Además, Invictia extenderá sus horarios de atención: de lunes a viernes de 6 a 22 hs, sábados y domingos de 9 a 17 hs, y también en feriados, facilitando la asistencia en cualquier momento.

Desde sus inicios, el gimnasio se destacó por su fuerte vínculo comunitario.

De Rada Tilly a la Copa Potrero: la historia del equipo que buscará hacer historia en el torneo del Kun Agüero

Así, por ejemplo, durante la pandemia, prestó su equipamiento a los socios para que pudieran entrenar en sus casas, y transmitió clases por redes sociales, reforzando su compromiso.

Actualmente, pertenecer a Invictia también ofrece beneficios y descuentos en negocios asociados.

Con el verano a la vista, convocan a los vecinos de Rada Tilly y Comodoro Rivadavia a sumarse: “Queremos que más gente pueda entrenar, disfrutar de las nuevas máquinas y sentirse parte de esta comunidad”.

En síntesis, un camino de crecimiento constante que se inició hace casi 10 años con 70 socios en un ambiente de 70 metros cuadrados, hasta esta realidad de 1.300 metros cuadrados que espera llegar a los 1.300 asociados de la mano de estos cambios e innovaciones.

Cómo estará la jornada de este domingo en Comodoro y Rada Tilly

Contacto y redes sociales:

📍Ubicación: Gurruchaga 1070, Rada Tilly.

📲 Instagram: @invictia_gym