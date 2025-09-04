Transportes Arias nació en Comodoro Rivadavia como un proyecto familiar y hoy, después de décadas de trabajo constante y compromiso previo de su responsable, Gustavo, se ha convertido en una de las compañías más confiables de transporte y logística de la región.

Con una fuerte presencia en Comodoro, Bahía Blanca, Puerto Madryn y ahora también en Neuquén , la empresa sigue creciendo sin perder su esencia: un trato cercano, responsable y familiar.

La compañía comenzó sus operaciones en Comodoro Rivadavia, Buenos Aires y Bahía Blanca en enero de 2023, sumó su base en Neuquén en febrero de 2025 y en agosto de este año inició actividades en Puerto Madryn, logrando cubrir un amplio corredor logístico con frecuencias diarias que conectan a la Patagonia con el resto del país.

“Cada paquete que sale de nuestra base lleva algo más que un producto: lleva nuestra responsabilidad. Sabemos que detrás de cada envío hay una historia, un regalo, una necesidad o una urgencia”, explicaron desde la empresa.

De un sueño familiar a una empresa nacional

La historia de Transportes Arias está marcada por la experiencia y el esfuerzo. Su fundador Gustavo comenzó en el rubro a los 14 años, trabajando como cadete mientras estudiaba, y con el tiempo sumó décadas de experiencia en distintas empresas hasta poder construir su propia compañía familiar, en la que están sus hijos Karla, Gonzalo e Ignacio y su mujer Silvia Aguilar.

Con el lema “Conectando destinos, entregando sonrisas”, Transportes Arias continúa creciendo con un objetivo claro: priorizar la satisfacción del cliente con un trato cercano y familiar.

La familia, además, estuvo vinculada durante 21 años al recordado videoclub Nico en Comodoro y también desarrolló emprendimientos vinculados al sector petrolero en Río Grande.

Esa diversidad y trayectoria le dieron solidez a un presente donde la empresa se proyecta cada vez más fuerte.

Hoy, Transportes Arias cuenta con más de 40 empleados de manera directa más una cifra similar de trabajadores que brindar servicios con sus propios fletes, además de una flota renovada y un crecimiento sostenido que se apoya en la confianza de sus clientes.

Una red en expansión

La empresa conecta las principales ciudades del país, ofreciendo logística, almacenamiento, distribución y paquetería con frecuencias aseguradas.

Actualmente cubre más de 30 localidades y expande sus servicios hacia Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Buenos Aires, Tandil, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Santa Cruz y ahora Neuquén.

Con la inauguración de la nueva sucursal neuquina en 2025, Transportes Arias refuerza su objetivo de unir el país de norte a sur, consolidando un servicio rápido, seguro y confiable.

Contacto

📍 Comodoro Rivadavia – Base central

📍 Neuquén – Nueva sucursal inaugurada en 2025

📦 Transportes Arias – Empresa de transporte y logística

📲 WhatsApp: 297 458-1296 (Gustavo Arias)

📧 administracionnqn@transportesarias.com.ar

📧 ventasnqn@transportesarias.com.ar

📧 gerencianqn@transportesarias.com.ar

Web:

Instagram: @transarias

Transportes Arias: conectando destinos, entregando sonrisas.