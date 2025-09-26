Tiziana Deco inauguró una nueva sucursal en Zona Norte y celebra con promociones únicas
La reconocida “Casa de los Sillones” de Comodoro Rivadavia abrió un nuevo local en el barrio Próspero Palazzo, acercando sus propuestas de diseño y confort a los vecinos de la zona. Con 19 años de trayectoria, la empresa familiar lanza importantes promociones y mantiene su diferencial: servicio postventa exclusivo y fabricación a medida.
Tiziana Deco nació hace 19 años como un proyecto de Cintia y su esposo, decorador de interiores. Comenzaron fabricando puffs y fajas, y con el tiempo se especializaron en sillones hasta convertirse en el único local de la región dedicado exclusivamente a su fabricación y venta.
El nombre, inspirado en su hija Tiziana, se mantuvo desde el inicio bajo la marca “Tiziana Decoraciones”, aunque hoy todos la reconocen como “La casa de los sillones”. Con fábrica propia y alianzas con fabricantes que producen bajo sus diseños exclusivos, se consolidaron como un referente en Comodoro.
Lo que ofrece la nueva sucursal
La flamante sucursal de Zona Norte, inaugurada el 7 de julio, responde a la demanda de los vecinos de Próspero Palazzo y alrededores, que pedían un local más cercano al tradicional del barrio 9 de Julio.
Allí, en González 993, los clientes encuentran todas las propuestas de la marca con beneficios destacados:
- Promociones únicas: 50% de descuento real en sillones pagando en efectivo o transferencia. Para dar transparencia, exhiben las etiquetas con los precios de la semana anterior. Además, financiación en 9 cuotas sin interés o en 24 cuotas con la tarjeta Patagonia 365 del Banco del Chubut.
- Servicio postventa exclusivo: si un sillón sufre daños por quemaduras, rasguños de mascotas u otro tipo de desgaste, la empresa se encarga de retapizarlo y repararlo.
- Entrega inmediata y gratuita: amplio stock disponible con envío sin costo en todo Comodoro y alrededores, incluyendo Cordón Forestal.
- Diseños personalizados: fabricación de sillones a medida a partir de fotos o croquis enviados por el cliente.
- Más que sillones: respaldos para sommier, poltronas, pies de cama, almohadones y mesas plegables de madera, ideales como regalo para el Día de la Madre.
Un espacio para probar y elegir
La propuesta de Tiziana Deco se basa en la experiencia: invitan a los clientes a ver, tocar y probar sus productos antes de decidir. Con un trato cercano y atención personalizada, cada visita al local se transforma en una oportunidad para encontrar el sillón perfecto para cada hogar.
Dónde encontrarlos
- 📍 Nueva sucursal Zona Norte: barrio Próspero Palazzo, camino al aeropuerto (mano derecha). El local está a cargo de Lautaro, parte de la familia. González 993.
- 📍 Casa central: Mendoza 154, barrio 9 de Julio (detrás de la cancha de Newbery), desde hace 19 años.
Ambas sucursales ofrecen los mismos precios y promociones. Los horarios de atención son de 10 a 12 hs y de 15 a 19:30 hs.
Además, la marca comparte sus novedades y tendencias en Instagram: @tiziana.decoraciones.
👉 Con esta apertura, Tiziana Deco reafirma su compromiso con la comunidad, ampliando su presencia en la ciudad y acercando a más familias su propuesta de confort, diseño y servicio postventa único en la Patagonia.