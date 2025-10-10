Tierra, Mar y Vinos vuelve a Rada Tilly con charlas magistrales y los sabores únicos del sur
La segunda edición de la feria se realizará el 17 y 18 de octubre en el Colegio Médico de Rada Tilly. Además de las degustaciones y la gastronomía de primer nivel, se destacan las charlas de enólogos y sommeliers, que revelarán los secretos de los vinos patagónicos, con la participación especial de Sofía Elena, de Viñedo Contracorriente.
Rada Tilly se prepara para recibir nuevamente uno de los eventos más esperados del año: Tierra, Mar y Vinos, la feria que celebra la cultura del vino y la gastronomía patagónica. Tras el éxito de su primera edición, el encuentro regresa con una propuesta renovada que combina degustaciones, música, gastronomía y un ciclo de charlas de alto nivel.
La cita será el 17 y 18 de octubre, de 18 a 23 horas, en las instalaciones del Colegio Médico de Rada Tilly, donde más de 36 bodegas del país ofrecerán sus mejores etiquetas, junto con destilados importados, shows y un ambiente ideal para disfrutar con todos los sentidos.
El ciclo de charlas: una experiencia para conocer y aprender
Uno de los atractivos más esperados de esta edición será el ciclo de charlas, que reunirá a destacados enólogos, sommeliers y embajadores del vino para compartir su conocimiento con el público.
Entre ellos se destaca la presencia de Sofía Elena, enóloga y gerente de Viñedo Contracorriente, una de las bodegas más emblemáticas de la Patagonia. Con una extensa trayectoria internacional —en bodegas de Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda y Chile—, Elena encontró en Trevelin el lugar ideal para desarrollar vinos frescos, de baja graduación alcohólica y con identidad propia.
“Nuestro objetivo es trabajar el viñedo al máximo para que la materia prima sea impecable y en bodega solo tengamos que acompañar el proceso”, explicó la especialista, quien se mostró entusiasmada por volver a participar del evento.
Durante su charla, “Un recorrido de los vinos de Chubut a través de sus terroir”, compartirá escenario con Guido Malacalza (Sarmiento) y Sol Miretti (Gualjaina), explorando cómo el clima, la altitud y los suelos influyen en la personalidad de los vinos del sur argentino.
Una oportunidad para disfrutar y descubrir
Además de las charlas, el evento ofrecerá gastronomía de primer nivel, shows en vivo y un espacio cultural que convierte a Tierra, Mar y Vinos en una experiencia multisensorial única.
Las entradas tienen un valor de $50.000 por jornada e incluyen degustación libre de vinos y acceso a destilados importados. Pueden adquirirse en forma electrónica a través de Boletería Digital, con cupos limitados.