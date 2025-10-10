Rada Tilly se prepara para recibir nuevamente uno de los eventos más esperados del año: Tierra, Mar y Vinos, la feria que celebra la cultura del vino y la gastronomía patagónica. Tras el éxito de su primera edición, el encuentro regresa con una propuesta renovada que combina degustaciones, música, gastronomía y un ciclo de charlas de alto nivel.

La cita será el 17 y 18 de octubre, de 18 a 23 horas, en las instalaciones del Colegio Médico de Rada Tilly, donde más de 36 bodegas del país ofrecerán sus mejores etiquetas, junto con destilados importados, shows y un ambiente ideal para disfrutar con todos los sentidos.

El ciclo de charlas: una experiencia para conocer y aprender

Uno de los atractivos más esperados de esta edición será el ciclo de charlas, que reunirá a destacados enólogos, sommeliers y embajadores del vino para compartir su conocimiento con el público.

Entre ellos se destaca la presencia de Sofía Elena, enóloga y gerente de Viñedo Contracorriente, una de las bodegas más emblemáticas de la Patagonia. Con una extensa trayectoria internacional —en bodegas de Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda y Chile—, Elena encontró en Trevelin el lugar ideal para desarrollar vinos frescos, de baja graduación alcohólica y con identidad propia.

“Nuestro objetivo es trabajar el viñedo al máximo para que la materia prima sea impecable y en bodega solo tengamos que acompañar el proceso”, explicó la especialista, quien se mostró entusiasmada por volver a participar del evento.

Durante su charla, “Un recorrido de los vinos de Chubut a través de sus terroir”, compartirá escenario con Guido Malacalza (Sarmiento) y Sol Miretti (Gualjaina), explorando cómo el clima, la altitud y los suelos influyen en la personalidad de los vinos del sur argentino.

Una oportunidad para disfrutar y descubrir

Además de las charlas, el evento ofrecerá gastronomía de primer nivel, shows en vivo y un espacio cultural que convierte a Tierra, Mar y Vinos en una experiencia multisensorial única.

Las entradas tienen un valor de $50.000 por jornada e incluyen degustación libre de vinos y acceso a destilados importados. Pueden adquirirse en forma electrónica a través de Boletería Digital, con cupos limitados.