Tierra, Mar y Vinos 2025: un ciclo de charlas con referentes nacionales e internacionales en Rada Tilly

La feria Tierra, Mar y Vinos 2025, que este año fue declarada de Interés Provincial y Municipal, se prepara para recibir a los amantes del vino con una agenda completa que trasciende la degustación.

Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de un ciclo de charlas con figuras destacadas del sector vitivinícola nacional, en las que se abordarán desde tradiciones ancestrales hasta las tendencias más modernas.

Programa de charlas confirmadas

📍 Viernes 17 de octubre

18:00 hs: Vinos naranjos: de lo ancestral a lo moderno – Sebastián Bisole y Andrés Bechara.

Finca Bandini llega a Rada Tilly para la feria “Tierra, Mar y Vinos 2025"

19:00 hs: Mitos y leyendas del vino – María Pía Argimón.

20:00 hs: El camino del vino de la Patagonia, de la tradición a la modernidad – Andrés Rosberg.

21:00 hs: Evolución de la vitivinicultura en el Valle de Cafayate – Claudia Piedrabuena.

📍 Sábado 18 de octubre

18:00 hs: Un recorrido de los vinos de Chubut a través de sus terroir – Sofía Elena (Trevelin), Guido Malacalza (Sarmiento) y Sol Miretti (Gualjaina).

19:00 hs: Vinos de mar Bahía Bustamante – Eduardo Soler.

20:00 hs: Vitivinicultura en Chubut, una historia de dedicación y pasión – Darío Maldonado.

21:00 hs: El vino y el suelo: distintas composiciones del suelo – Sebastián Bonfati.

Voces que harán historia en Rada Tilly

El ciclo contará con la participación de enólogos reconocidos como Sofía Elena, Sebastián Bonfanti, Darío Maldonado, Eduardo Soler, Sebastián Bisole y Guido Malacalza, además de la Grand Ambassador Pía Argimón y la destacada Claudia Piedrabuena. El programa se completa con sommeliers de trayectoria internacional como Andrés Rosberg.

Compra-venta de propiedades en Rada Tilly: el precio justo no se encuentra en un portal

Entradas y detalles del evento

🎟 Valor de la entrada: $50.000 por jornada.

✅ Incluye degustación libre de vinos y acceso al sector de destilados importados.

🍴 La gastronomía se abona aparte en los stands dispuestos en el predio.

📌 Lugar y fecha: Colegio Médico de Rada Tilly, 17 y 18 de octubre, de 18 a 23 hs.

🔗 Entradas a la venta en Boletería Digital (cupos limitados).

🚫 Ingreso exclusivo para mayores de 18 años.

Con más de 36 bodegas confirmadas, música en vivo, sorteos, gastronomía y un espacio único para el conocimiento, Tierra, Mar y Vinos se consolida como un encuentro imperdible que fortalece el perfil turístico y cultural de Rada Tilly.

Oficial Gordillo agotó su primera función en Comodoro y anuncia una segunda fecha

👉 Más información en Instagram: @tierramaryvinos.rt

.