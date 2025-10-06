Termap finalizó su participación en la Expo Industrial 2025, celebrada en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia del 2 al 4 de octubre, con un balance positivo.

La empresa, clave en el transporte seguro del petróleo, centró su presencia en la presentación de su nueva campaña de valores que guían su trabajo diario: seguridad, responsabilidad, excelencia, colaboración y transparencia.

El stand de Termap fue un punto de encuentro dinámico y educativo para la comunidad en general y las empresas relacionadas con el sector petrolero.

Los colaboradores de la compañía estuvieron presentes los tres días y brindaron detalles sobre la operación que desempeñan en la región y el país, subrayando su importancia estratégica.

Interacción con la comunidad

Bajo el eje temático “Valores Termap”, la propuesta se destacó por su enfoque inclusivo y dinámico. Logró integrar a la comunidad con un espacio familiar que incluyó juegos interactivos y la entrega de libros para pintar a los más pequeños, destacando la responsabilidad social como un valor fundamental. Finalmente, el espacio facilitó el networking y la colaboración con un cóctel de apertura que reunió a autoridades y referentes de la región.

La interacción con el público y el interés de las empresas permitieron a Termap comunicar su mensaje central: la seguridad y la excelencia operacional están ligadas directamente a sus principios como transportista del petróleo de la Cuenca del Golfo San Jorge.

Florencia García Bonito, líder de Recursos Humanos de Termap, destacó la importancia de este contacto directo: “Este año presentamos los cinco valores de Termap; para nosotros es clave porque hablan de nuestra forma de trabajar diariamente y del compromiso que seguimos afirmando con nuestra comunidad y el sector petrolero.”

Finalmente, Termap agradece la participación de todos los asistentes y reitera su compromiso de seguir operando en la región con la responsabilidad y la seguridad como eje de trabajo.

(Contenido patrocinado editado por un periodista de ADNSUR)

