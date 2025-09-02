Siwork Coworking invita a una charla sobre desarrollo personal en LinkedIn
Será en el marco de una nueva edición del Ciclo de Charlas Abiertas “Proyectá tu Futuro”, un espacio pensado para inspirar, capacitar y conectar a profesionales, emprendedores y estudiantes con herramientas que potencien su desarrollo.
El próximo jueves 4 de septiembre, 📌a las 18 horas, la especialista en LinkedIn y Social Media Manager, Romina Bruscagin, brindará en las instalaciones de Siwork Coworking (Fontana 1563, Comodoro Rivadavia) la charla “El poder de LinkedIn: visibilidad, red y oportunidades reales", ideal para quienes buscan crecer profesionalmente, generar contactos estratégicos o descubrir nuevas oportunidades laborales y comerciales.
Con más de cuatro años de experiencia transformando marcas personales en LinkedIn y trabajando con empresas nacionales e internacionales, Romina compartirá estrategias prácticas para optimizar perfiles, generar contenido relevante, conectar con intención y aprovechar al máximo las funciones de la plataforma.
Además, presentará casos reales que demuestran cómo una presencia digital bien trabajada puede abrir puertas concretas.
“En Siwork Coworking creemos que el conocimiento y las conexiones son el motor del crecimiento profesional. Este ciclo de charlas busca justamente eso: acercar a nuestra comunidad herramientas y experiencias que inspiren y generen impacto real”, destacó Susana Lorusso, directora de Siwork Coworking.
La propuesta está dirigida a personas en búsqueda laboral, freelancers, emprendedores, jóvenes profesionales, estudiantes próximos a egresar y líderes de proyectos que quieran fortalecer su marca personal y expandir su red de contactos.
“Queremos que cada asistente salga de esta charla con ideas claras, pasos concretos y la motivación para mostrarse al mundo de manera auténtica y estratégica”, agregó Lorusso, invitando a todos a sumarse y ser parte de este encuentro.
La participación es gratuita gracias al apoyo de los sponsors OSDE, Legamaster, Fundación del Golfo, Orizon y Aliados, quienes acompañan el desarrollo profesional y la formación tanto en Comodoro Rivadavia como en la región.
Para más información e inscripción, los interesados pueden comunicarse a través de WhatsApp al 2976246411, las redes sociales de Siwork Coworking o ingresar al formulario disponible en su perfil de Instagram @siworkcoworking.