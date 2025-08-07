Servicios tecnológicos con drones desde la Patagonia para todo el país y con mirada estratégica
En 2008, cuando hablar de drones era apenas un anticipo de lo que vendría, Horus Dron comenzó a volar desde Rada Tilly, Chubut, con una visión clara: usar la tecnología para resolver problemas reales. Hoy, con Inteligencia artificial, equipos capacitados y una visión patagónica son un actor clave.
Con casi dos décadas de trayectoria, la pyme familiar Horus Dron, de Rada Tilly, logró posicionarse como referente en el uso profesional de drones en la Patagonia y expandiendo sus servicios en todo el país.
Autorizada como Operador Aeronáutico por la ANAC, Horus Dron cuenta con un equipo interdisciplinario altamente capacitado, flota propia y equipamiento de última generación.
Su diferencial no está solo en la toma de imágenes, sino en el análisis, el acompañamiento y la mirada estratégica con la que abordan cada proyecto.
Un abanico de servicios para múltiples industrias
Entre los servicios que ofrecen se encuentran:
- - Inspecciones técnicas de líneas eléctricas de alta, media y baja tensión
- - Revisión de aerogeneradores y parques eólicos
- - Relevamientos topográficos y ambientales
- - Monitoreo de oleoductos, gasoductos y acueductos
- - Seguimiento de obras e instalaciones industriales
- - Monitoreo y detección de derrames
- - Actualización catastral
- - Hidrolavado de precisión en altura (palas eólicas, paneles solares, aisladores, Etc)
- - Cubicaje para movimientos de tierra
- - Producción audiovisual
La empresa también cuenta con un gabinete propio de análisis donde se procesan imágenes RGB e infrarrojas, y se elaboran informes técnicos detallados que permiten detectar fallas, evaluar su criticidad y planificar acciones correctivas.
El conocimiento técnico del equipo permite interpretar datos con profundidad y aportar soluciones concretas.
Tecnología para operar en cualquier terreno
Uno de los grandes logros de Horus Dron es haber desarrollado su propia unidad de monitoreo móvil: una camioneta equipada con tecnología satelital (Starlink), sistema de paneles solares, estaciones de trabajo, climatización y monitores.
Esto les permite operar en zonas remotas o de difícil acceso, sin depender de la conectividad local.
Además, incorporaron el sistema DJI Dock, que permite vuelos automatizados, control remoto de operaciones y monitoreo en tiempo real ante emergencias. Esta innovación reduce costos, evita riesgos para el personal y amplía la capacidad operativa.
Compromiso, cercanía y excelencia
En Horus Dron destacaron que cada cliente es importante. Desde grandes empresas energéticas hasta municipios o productores rurales, la atención es personalizada y cercana.
Responden todas las consultas, sin importar el tamaño del proyecto, con honestidad, responsabilidad y un fuerte compromiso con la calidad.
“Nos entusiasma cada nuevo desafío. Escuchamos, proponemos, resolvemos. No solo llevamos tecnología: aportamos mirada, experiencia y soluciones concretas para que nuestros clientes tomen mejores decisiones”, afirman desde la empresa.
Pero más allá de la tecnología, el verdadero diferencial de Horus es su equipo humano: profesionales altamente capacitados, con experiencia y trayectoria en el rubro, que garantizan un trabajo preciso, seguro y confiable.
No sólo vuelan drones: interpretan datos, analizan imágenes y entregan soluciones completas adaptadas a las necesidades de cada cliente.
Con responsabilidad, honestidad y una atención cercana —sin importar el tamaño del cliente— Horus Dron sigue apostando al crecimiento con los pies en la tierra y la mirada en el cielo.
Estas son las vías de contacto
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/horus-dron/?viewAsMember=true
Instagram: https://www.instagram.com/horusdron/
Facebook: https://www.facebook.com/horusdron
