Servicios tecnológicos con drones desde la Patagonia para todo el país y con mirada estratégica

Con casi dos décadas de trayectoria, la pyme familiar Horus Dron, de Rada Tilly, logró posicionarse como referente en el uso profesional de drones en la Patagonia y expandiendo sus servicios en todo el país.

Autorizada como Operador Aeronáutico por la ANAC, Horus Dron cuenta con un equipo interdisciplinario altamente capacitado, flota propia y equipamiento de última generación.

Su diferencial no está solo en la toma de imágenes, sino en el análisis, el acompañamiento y la mirada estratégica con la que abordan cada proyecto.

Un abanico de servicios para múltiples industrias

Entre los servicios que ofrecen se encuentran:

- Inspecciones técnicas de líneas eléctricas de alta, media y baja tensión

- Revisión de aerogeneradores y parques eólicos

- Relevamientos topográficos y ambientales

- Monitoreo de oleoductos, gasoductos y acueductos

- Seguimiento de obras e instalaciones industriales

- Monitoreo y detección de derrames

- Actualización catastral

- Hidrolavado de precisión en altura (palas eólicas, paneles solares, aisladores, Etc)

- Cubicaje para movimientos de tierra

- Producción audiovisual

La empresa también cuenta con un gabinete propio de análisis donde se procesan imágenes RGB e infrarrojas, y se elaboran informes técnicos detallados que permiten detectar fallas, evaluar su criticidad y planificar acciones correctivas.

Tecnología para operar en cualquier terreno

Uno de los grandes logros de Horus Dron es haber desarrollado su propia unidad de monitoreo móvil: una camioneta equipada con tecnología satelital (Starlink), sistema de paneles solares, estaciones de trabajo, climatización y monitores.

Esto les permite operar en zonas remotas o de difícil acceso, sin depender de la conectividad local.

Compromiso, cercanía y excelencia

En Horus Dron destacaron que cada cliente es importante. Desde grandes empresas energéticas hasta municipios o productores rurales, la atención es personalizada y cercana.

Responden todas las consultas, sin importar el tamaño del proyecto, con honestidad, responsabilidad y un fuerte compromiso con la calidad.

“Nos entusiasma cada nuevo desafío. Escuchamos, proponemos, resolvemos. No solo llevamos tecnología: aportamos mirada, experiencia y soluciones concretas para que nuestros clientes tomen mejores decisiones”, afirman desde la empresa.

Pero más allá de la tecnología, el verdadero diferencial de Horus es su equipo humano: profesionales altamente capacitados, con experiencia y trayectoria en el rubro, que garantizan un trabajo preciso, seguro y confiable.

No sólo vuelan drones: interpretan datos, analizan imágenes y entregan soluciones completas adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Con responsabilidad, honestidad y una atención cercana —sin importar el tamaño del cliente— Horus Dron sigue apostando al crecimiento con los pies en la tierra y la mirada en el cielo.

Estas son las vías de contacto

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/horus-dron/?viewAsMember=true

Instagram : https://www.instagram.com/horusdron/

Facebook : https://www.facebook.com/horusdron

Web: www.horusdron.com

