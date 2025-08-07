Servicios tecnológicos con drones desde la Patagonia para todo el país y con mirada estratégica

Con casi dos décadas de trayectoria, la pyme familiar Horus Dron, de Rada Tilly, logró posicionarse como referente en el uso profesional de drones en la Patagonia y expandiendo sus servicios en todo el país.

Autorizada como Operador Aeronáutico por la ANAC, Horus Dron cuenta con un equipo interdisciplinario altamente capacitado, flota propia y equipamiento de última generación. 

DJI Dock 2. Despegue automático, monitoreo remoto y precisión.

Su diferencial no está solo en la toma de imágenes, sino en el análisis, el acompañamiento y la mirada estratégica con la que abordan cada proyecto.

Un abanico de servicios para múltiples industrias

Entre los servicios que ofrecen se encuentran:

  • - Inspecciones técnicas de líneas eléctricas de alta, media y baja tensión
  • - Revisión de aerogeneradores y parques eólicos
  • - Relevamientos topográficos y ambientales
  • - Monitoreo de oleoductos, gasoductos y acueductos
  • - Seguimiento de obras e instalaciones industriales
  • - Monitoreo y detección de derrames
  • - Actualización catastral
  • - Hidrolavado de precisión en altura (palas eólicas, paneles solares, aisladores, Etc)
  • - Cubicaje para movimientos de tierra
  • - Producción audiovisual

La empresa también cuenta con un gabinete propio de análisis donde se procesan imágenes RGB e infrarrojas, y se elaboran informes técnicos detallados que permiten detectar fallas, evaluar su criticidad y planificar acciones correctivas. 

El conocimiento técnico del equipo permite interpretar datos con profundidad y aportar soluciones concretas.

Tecnología para operar en cualquier terreno

Uno de los grandes logros de Horus Dron es haber desarrollado su propia unidad de monitoreo móvil: una camioneta equipada con tecnología satelital (Starlink), sistema de paneles solares, estaciones de trabajo, climatización y monitores. 

Esto les permite operar en zonas remotas o de difícil acceso, sin depender de la conectividad local.

Además, incorporaron el sistema DJI Dock, que permite vuelos automatizados, control remoto de operaciones y monitoreo en tiempo real ante emergencias. Esta innovación reduce costos, evita riesgos para el personal y amplía la capacidad operativa.

Compromiso, cercanía y excelencia

En Horus Dron destacaron que cada cliente es importante. Desde grandes empresas energéticas hasta municipios o productores rurales, la atención es personalizada y cercana. 

Responden todas las consultas, sin importar el tamaño del proyecto, con honestidad, responsabilidad y un fuerte compromiso con la calidad.

“Nos entusiasma cada nuevo desafío. Escuchamos, proponemos, resolvemos. No solo llevamos tecnología: aportamos mirada, experiencia y soluciones concretas para que nuestros clientes tomen mejores decisiones”, afirman desde la empresa.

Pero más allá de la tecnología, el verdadero diferencial de Horus es su equipo humano: profesionales altamente capacitados, con experiencia y trayectoria en el rubro, que garantizan un trabajo preciso, seguro y confiable

No sólo vuelan drones: interpretan datos, analizan imágenes y entregan soluciones completas adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Con responsabilidad, honestidad y una atención cercana —sin importar el tamaño del cliente— Horus Dron sigue apostando al crecimiento con los pies en la tierra y la mirada en el cielo.

