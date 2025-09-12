Se viene “Desafío Dolavon”: adrenalina, deporte y diversión en la localidad de las norias

El próximo sábado 5 de octubre, la localidad de las norias se convertirá en el punto de encuentro de una nueva aventura deportiva con la llegada de “Desafío Dolavon” , una carrera de obstáculos para poner a prueba la resistencia, energía y sobre todo el espíritu de superación de cada participante.

La propuesta organizada por el equipo de Deportes del municipio valletano y en la que podrán participar mayores de 16 años invita a los competidores a enfrentarse a una serie de obstáculos (tanto naturales como artificiales) entre los que se incluyen: rastreras, cruces de agua, canales de riego, contenedores, neumáticos, vallas y lomas.

Un histórico supermercado volvió después de décadas y apunta a llegar a toda la Patagonia

Para asegurar una competencia inclusiva y que todos puedan participar, “Desafío Dolavon” contará con tres categorías: equipos caballeros (4 hombres), equipo de damas (4 mujeres) y equipos mixtos (con al menos un integrante de otro sexo).

La jornada contará además con premios al mejor disfraz, medallas finisher para quienes crucen la meta, sorteos, una clase de zumba para entrar en calor, juegos para los más pequeños, estaciones de hidratación y fruta al finalizar el recorrido.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones ya están abiertas, con plazo hasta el 15 de septiembre para quienes deseen la remera oficial del evento y hasta el 29 de septiembre para quienes se anoten sin remera. El formulario que se deberá completar se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://acortar.link/azG9Pl

Un histórico supermercado argentino invertirá más de $24.000 millones en un nuevo centro logístico

“Desafío Dolavon” no es sólo será una competencia sino una verdadera fiesta deportiva donde lo más importante será divertirse, compartir y celebrar cada logro.

Para recibir más información los interesados se pueden comunicar al celular: 2804 258952, también pueden visitar las redes sociales de Deportes Dolavon y del Municipio de Dolavon para enterarse todas las novedades.