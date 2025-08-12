Se abre la convocatoria al XIII Salón Anual de Pintura, Dibujo, Escultura y Grabado de La Coope
Se admiten obras inéditas en pintura, dibujo, escultura y grabado, de artistas mayores de 18 años del área de influencia de la Cooperativa Obrera, como las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro, entre otras.
Bahía Blanca Plaza Shopping y Cooperativa Obrera anunciaron la apertura de la convocatoria para participar del XIII Salón Anual de Pintura, Dibujo, Escultura y Grabado.
La propuesta está destinada a artistas plásticos mayores de 18 años con residencia permanente en el área de influencia de la Cooperativa Obrera, que abarca partidos de la provincia de Buenos Aires y departamentos de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Chubut.
Cronograma
Inscripción y envío de obra (imagen digital y, opcionalmente, memoria conceptual): del 4 de agosto al 14 de septiembre de 2025.
Selección virtual de obras: 22 al 28 de septiembre de 2025, a cargo del jurado integrado por Florencia Nieto, Emilce García Garrido y Florencia Breccia.
Publicación de artistas seleccionados: 8 de octubre de 2025.
Recepción de obras físicas para exposición: a coordinar tras la selección.
Exposición de obras seleccionadas y premiadas: del 10 al 23 de noviembre de 2025, en el Salón de Usos Múltiples del Bahía Blanca Plaza Shopping.
Bases principales
Se admiten obras inéditas en pintura, dibujo, escultura y grabado.
Las piezas deben cumplir con las medidas y pesos establecidos en el reglamento.
Cada autor podrá presentar una única obra de autoría propia.
La inscripción se realiza únicamente a través del formulario disponible.
Las imágenes deben enviarse en formato JPG, 300 dpi, junto con una memoria conceptual opcional de hasta 500 palabras.
Premios
1° Premio (adquisición): $2.000.000 (para artistas que no hayan obtenido el primer premio en la edición anterior).
2° Premio: $1.200.000.
El jurado dará a conocer su veredicto el 25 de octubre de 2025, en el acto de premiación que se realizará en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera (Zelarrayán 560, Bahía Blanca).
Exhibición y difusión
Las obras premiadas, las menciones de honor y las seleccionadas para la muestra virtual serán exhibidas en el Bahía Blanca Plaza Shopping y posteriormente en la plataforma digital de las instituciones organizadoras.
Información y contacto
Bases completas y formulario: www.cooperativaobrera.coop/lp/salon-de-arte/
Consultas: cultura@cooperativaobrera.coop
Tel. Cooperativa Obrera: (0291) 4039010 / Int. 1504
Tel. Bahía Blanca Plaza Shopping: (0291) 4594100