RE/MAX se expande en Comodoro y suma más Corredores Inmobiliarios

Para quienes buscan comprar, vender o alquilar una propiedad en Comodoro o en cualquier otra ciudad del país, RE/MAX actúa como nexo brindando seguridad en las operaciones. A dos meses de instalados en la ciudad se expande sumando nuevos profesionales.

“Me matricule y abrí mi inmobiliaria en mayo de 2021, post pandemia. No es sencillo iniciarse en este rubro. Cuando uno es nuevo o recién comienza en la profesión tiene dudas y necesita el apuntalamiento de alguien con experiencia”, explica Lucía Baldebenito, Corredora Inmobiliaria recientemente incorporada al equipo de RE/MAX.

“Cuando me enteré que la franquicia se instalaba en Comodoro sentí curiosidad, la conocía y quise sumarme a la propuesta. Me interesó porque me servía para lo que yo estaba necesitando, que era tener un espacio exclusivamente para mi rubro”, explica.

Señaló que no es una inmobiliaria ni están en el negocio de la venta o alquiler de inmuebles, sino que la empresa brinda servicios complementarios a la actividad inmobiliaria. Se trata de una red de trabajo presente en Argentina desde hace 15 años, adherida a una marca que es líder mundial en su segmento y reconocida en el mercado local, lo que brinda confianza y familiaridad al potencial cliente. También herramientas de gestión y administración, capacitación constante, eventos con la posibilidad de hacer networking y relacionarse, obtener reconocimiento a través de premios, capacitaciones y coaching para ellos y su equipo de colaboradores.

Trabajo colaborativo

“Acá tenemos la posibilidad de compartir con otros Corredores nuestras experiencias y vivencias o de poder acudir a Corredores referentes en la ciudad con años de experiencia como es Ruiz Propiedades. Todo eso es un plus que hoy a mí me sirve muchísimo porque hoy puedo atender a mis clientes en un espacio que está dedicado a eso. Además, RE/MAX me ofreció la posibilidad de impulsarme sin necesidad de hacer una inversión muy grande”, explica Lucía en referencia a las dificultades con las que se encuentran quienes están recién recibidos y deben hacerse un lugar en el mercado.

Desde Comodoro al país

Bajo el paraguas de Re/Max es posible poder alquilar o comprar una propiedad en cualquier parte del país. Baldebenito comenta que son frecuentes los casos de familias que buscan mudarse a otras provincias o necesitan alquilar departamentos para estudiantes en lugares donde no conocen.

En estos casos, “nosotros referimos al cliente hacia un RE/MAX del lugar donde esté pensando en mudarse o alquiler una propiedad. Somos el nexo para juntar la documentación que se necesita para la operación y recién después el cliente tiene que viajar a hacer el contrato del alquiler. No es necesario realizar ese movimiento antes. De esta manera el cliente está seguro y tiene un lugar donde ir a consultar, preguntar o hacer un reclamo”.

Para quienes deseen iniciarse en el mundo inmobiliario o está pensando en hacer un cambio en los modos de trabajar “les sugiero que vengan y conozcan el lugar porque te da muchas herramientas, posibilidades y esa tranquilidad de trabajar con colegas que hacen lo mismo que vos. No te sentís solo” manifestó Lucía.