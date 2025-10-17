Puerto Madryn cuenta con una nueva heladería con sabores inclusivos y calidad premium

Puerto Madryn celebró una nueva incorporación a su escena gastronómica con la apertura en una zona de gran movimiento comercial de Los Amores, la heladería premium que ahora inaugura su nueva sucursal en Puerto Madryn, ubicada en Avenida Juan B. Justo 1741.

El evento de inauguración se realizó en una tarde ideal para disfrutar un helado, con gran concurrencia de vecinos que aprovecharon la promoción especial de apertura: una bocha de regalo para todos los asistentes.

Sus propietarios, Denice Rúa y Carlos Acosta —los mismos de las cuatro sucursales que funcionan en Comodoro Rivadavia— destacaron el significado del nuevo paso para la marca y el compromiso que implica la expansión:

“Decidimos venir a Puerto Madryn para estar más cerca de la gente, sobre todo de los barrios donde todavía no había opciones de helado artesanal. Fue una apuesta fuerte, pero creemos que el helado siempre une y alegra, sin importar el contexto”, expresaron.

De esta forma, de la mano de sus dueños, se incorpora esta nueva propuesta en una zona muy concurrida, para estar más cerca de la gente y con una propuesta renovada.

Helados premium, naturales e inclusivos

Los Amores se distingue en el segmento premium, elaborando sus productos con frutas naturales, crema y leche sin aditivos artificiales, garantizando una textura cremosa y un sabor auténtico.

Su carta incluye 58 sabores, pensados para todos los públicos:

30 sin TACC, aptos para celíacos.

7 veganos o sin lactosa, entre ellos un chocolate a la crema elaborado con leche vegetal.

3 diet (0% azúcar, 0% grasa), ideales para personas con diabetes o que cuidan su alimentación.

“Queremos que cualquiera pueda disfrutar un helado sin preocuparse por restricciones alimentarias. La calidad y la inclusión son parte de nuestra identidad”, señaló Denice Rúa.

Paletas y sabores que sorprenden

Además de los clásicos helados por kilo, Los Amores ofrece paletas artesanales inspiradas en personajes infantiles —como Spider-Man, Minions o Barbie— y sabores tendencia como Kinder Bueno, Rama Negra, Dubai, Franui y Pistacho.

Los clientes pueden degustar muestras antes de elegir, algo muy valorado ante la gran variedad de 58 sabores.

Cuidado extremo en la atención a celíacos

La heladería implementó un protocolo estricto para evitar la contaminación cruzada, un diferencial clave en la experiencia de los clientes celíacos.

El personal se lava y desinfecta los brazos hasta los codos, utiliza un guardapolvo blanco exclusivo para esa atención, y el helado se sirve desde latas selladas en la parte inferior del freezer, con cucharas rotuladas especialmente para uso sin gluten.

Incluso los cucuruchos sin TACC se entregan en blíster cerrado, para que el cliente los manipule por su cuenta.

Expansión y horarios

Con esta nueva apertura, los responsables de la franquicia Los Amores —que además conducen las 4 sucursales de Comodoro Rivadavia— se suman a la oferta de Trelew, Playa Unión y una próxima en Esquel, engrosando las 125 franquicias que la firma tiene en todo el país a lo largo de 53 años y que abastece desde su fábrica en la localidad bonaerense de Villa Bosch.

Sus dueños aseguran que continuarán expandiéndose con la misma filosofía: “hacer helados de verdad, con pasión y sin perder la cercanía con la gente”.

Aquellas personas de localidades más pequeñas de la Patagonia que quieran adquirir la franquicia pueden comunicarse al mail losamorescomodoro@gmail.com

📍 Dirección: Juan B. Justo 1741 – Puerto Madryn

🕓 Horarios:

Domingos a jueves: 11:30 a 01:00 hs

Viernes y sábados: 11:30 a 02:00 hs

📞 Contacto: 0280 472-3303

📱 Instagram / Facebook: @losamoresheladospremium

Datos de contacto Comodoro Rivadavia

Cel. / Whatsapp 2974 368 686

FB: https://www.facebook.com/Losamorescomodoroheladosycafe

INS: https://www.instagram.com/losamorescomodoro/reels/?hl=es-la

Sucursales:

Zona Centro - Rivadavia 559

Zona Sur - Av. Polonia 476

Zona Norte - José Ingenieros 143 / Gutiérrez 140 - Km 5

Zona Norte - Tito Stelmastuck 909 - Barrio René Favaloro - Km 14

Horarios de atención: Domingos a jueves de 11 a 01:00 h.

Viernes y sábados de 11 a 02:00 hs.